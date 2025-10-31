Astana ESG Forum 2025: Казахстан ускоряет «зеленый» курс

Форум объединил представителей государственных органов, финансового сектора и международных организаций. Гости обсудили практические шаги по интеграции ESG‑подходов в стратегию перехода к «зеленой» экономике до 2050 года и достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

Советник Президента РК Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что для Центральной Азии климатические риски особенно ощутимы, а потому повестка ESG не теряет актуальности даже на фоне волатильности мировой экономики. По его словам, принятый в 2021 году новый Экологический кодекс заложил основу для системных изменений, включая внедрение наилучших доступных технологий с участием государства.

— Правительство ведет работу с рядом инвесторов по строительству станций с новейшими технологиями, которые будут наносить минимальный экологический ущерб нашей экономике, — сказал он, подчеркнув, что энергопереход будет взвешенным и поэтапным.

Фото: Astana ESG Forum

Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов добавил, что Минфином готовится дорожная карта по внедрению стандартов МСФО S1 и S2, адаптированных к казахстанским реалиям. В фокусе также находится поддержка экологической юстиции и участие в международной инициативе TNFD.

Страновой директор IFC Зафар Хашимов напомнил о совместной работе с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Казахстанской фондовой биржей.

— Мы способствовали созданию и внедрению двух важных документов — руководства по раскрытию информации и руководства по управлению экологическими и социальными рисками. Совместно с KASE поддерживаем развитие ESG‑повестки и корпоративного управления на финансовом рынке, — сказал он.

Среди примеров можно выделить поддержку «КазМунайГаза» в проектах по снижению выбросов метана и привлечение синдицированного финансирования для АО «НК „КТЖ“ благодаря внедрению практик IFC.

Отдельный акцент форума был сделан на выгоде ESG для бизнеса. Председатель Правления «Qazaq Green» Айнур Соспанова призвала смотреть на эту повестку как на шанс усилить компании и удлинить горизонт планирования.

— Важно, чтобы наши компании понимали: ESG — это не просто дань моде или «галочка». ESG сегодня должно становиться возможностью, становиться конкурентным, устойчивым в долгосрочной перспективе. Тогда бизнес будет планировать не на 3-5 лет, а на 10-15, а то и 20 лет, — заявила она.

По ее словам, то, что для банков требования уже закреплены нормативно, делает ESG «реальностью сегодняшнего дня», а образовательные программы ассоциации помогают формировать нужные навыки.

Фото: Astana ESG Forum

Финансовый рынок показывает, что устойчивые деньги в Казахстане уже работают. По данным, представленным на форуме, объем размещенных ESG‑облигаций достиг 1,15 трлн тенге на октябрь 2025 года. 79 листинговых компаний публикуют ESG‑отчетность, а 20 финансовых организаций уже интегрировали принципы устойчивого развития в свою работу.

Энергетическая часть повестки строится на балансе технологий и целей. Вице‑министр энергетики РК Кудайберген Арымбек отметил, что страна движется от экспорта сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью и к более чистым технологиям.

— Энергетика будущего Казахстана — это синтез традиционных ресурсов, чистых технологий и искусственного интеллекта, — сказал он.

В ближайшие годы планируется ввести около 26 ГВт новых мощностей, свыше 6 ГВт из них «зеленые». Доля ВИЭ по итогам 2025 года превысит плановую отметку 6%, что подтверждает стабильный тренд на снижение углеродного следа.

Фото: Astana ESG Forum

Не осталась в стороне и тема сокращения отходов и повторного использования ресурсов. Крупные промышленные компании представили свои цифры и планы по переработке. Так, у АО «Qarmet» суммарные накопления составляют 756,48 млн тонн, что наглядно показывает необходимость инвестиций в современные решения, снижающие нагрузку на природу.

Итоги форума были закреплены в документе «ESG‑трансформация Казахстана: коллективная приверженность устойчивому развитию», который направлен в Правительство РК. В нем содержатся предложения по внедрению стандартов ESG‑отчетности, росту зеленого финансирования и поддержке регионов в поэтапном энергопереходе.