Казахстан укрепляет сотрудничество с АБР по инфраструктурным проектам

Советник Президента Республики Казахстан — председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев провел встречу с делегацией Азиатского банка развития во главе с руководителем Офиса по развитию рынков и государственно-частного партнерства Такео Койке, передает Kazinform.

Основной темой совещания стали проекты государственно-частного партнерства, реализуемые с участием АБР.

В центре обсуждения — реализация ключевых инфраструктурных проектов, направленных на развитие социальной и энергетической инфраструктуры, привлечение инвестиций и повышение качества услуг для населения.

Отмечена активная совместная работа с Азиатским банком развития по всем ключевым проектам — от проработки решений до сопровождения конкурсных процедур и заключения соглашений.

— Благодаря координации со стороны агентства взаимодействие с государственными органами стало более системным и оперативным. Наблюдается прогресс в реализации проектов, активизируется договорная работа и формируется более тесное сотрудничество. Агентство выступает площадкой для диалога с международными организациями и обеспечивает более удобный доступ к государственным органам, — подчеркнул Такео Койке координирующую роль АСПиР в реализации проектов.

В качестве примера текущего взаимодействия рассмотрен ход реализации проекта строительства многопрофильной университетской больницы в Караганде на 300 коек. Проект находится на стадии конкурсных процедур по определению частного партнера с участием казахстанских и международных компаний.

Обсуждены вопросы реализации проекта строительства студенческих общежитий в Алматы при Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева. Отмечено, что на днях подписано соглашение о консультационном сопровождении проекта, что позволит перейти к следующему этапу — подготовке конкурсных процедур и привлечению частного инвестора.

Отдельное внимание уделено проектам в сфере гидроэнергетики в области Жетысу.

В свою очередь, Асет Иргалиев подчеркнул важность последовательного развития механизмов государственно-частного партнерства и дальнейшего сопровождения проектов на всех этапах их реализации.

Встреча позволила синхронизировать дальнейшую работу по ключевым проектам и обозначить переход к следующим этапам их реализации.

Ранее сообщалось о том, что АБР прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2026 году на 4,8%.