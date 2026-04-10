АБР прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2026 году на 4,8%

Банк отметил, что в 2025 году рост ВВП составил 6,5%, инфляция — 11,4%.

В обзоре говорится, что в рамках сценария ранней стабилизации инфляция, по прогнозам, замедлится до 10,4% в 2026 году и до 9,5% в 2027 году на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики, ослабления налогового давления и снижения инфляционных ожиданий.

Дефицит бюджета, как прогнозируется, сократится по мере вступления в силу налоговой реформы. Ожидается, что в 2026 году дефицит государственного бюджета сократится с 2,7% до 2,5% ВВП за счет роста поступлений от НДС в результате повышения ставки. Согласно прогнозам, ненефтяной дефицит бюджета сократится с 7,1% до 4,9% ВВП в связи с уменьшением объема трансфертов из Национального Фонда.

Ранее мы писали, что Казахстан и АБР намерены реализовать 15 новых проектов на 5,5 млрд долларов.