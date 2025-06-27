Казахстан уделяет особое внимание партнерству с международными университетами - Президент

В этом контексте Президент выразил признательность руководству России за содействие в открытии филиала Московского инженерно-физического института в нашей стране.

— В текущем году в Астане откроется Международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Кроме того, мы работаем над созданием экспериментальной новаторской зоны CryptoCity, которая призвана стать центром притяжения мировых экспертов в сфере криптовалют. В пилотном проекте мы намерены протестировать правовые и технологические решения, связанные с широким использованием цифровых активов. В целом, Казахстан открыт к сотрудничеству и предлагает странам ЕАЭС совместно участвовать в запуске инновационных кластеров, технопарков и стартап-инкубаторов, где научные разработки и технологии смогут превращаться в успешные коммерческие решения, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент высказал мнение, что передовые цифровые технологии способны придать мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между странами.

— Для этого у нас имеется все необходимое — стратегические документы, накопленный опыт и понимание общих задач. Главное, нам нужно действовать согласованно, прагматично и на опережение. Уверен, системная и решительная политика государств, объединение их усилий на евразийском пространстве позволят сделать искусственный интеллект источником устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности наших экономик. Мы всецело привержены дальнейшему укреплению и развитию экономической интеграции, готовы к планомерной совместной работе по построению эффективного, открытого и динамичного Евразийского экономического союза, — подытожил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в Евразийском экономическом форуме.

Президент заявил, что ЕАЭС должен возглавить процессы цифровизации и ИИ.