    08:28, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан тестирует электронные договоры на подачу поливной воды

    Система призвана оцифровать процессы подачи заявок, заключения договоров и осуществления расчетов по подаче воды между потребителями и РГП «Казводхоз», передает агентство Kazinform.

    вода
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Как сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, разработан модуль «Биллинг», являющийся частью Системы раннего прогнозирования водопотребления (СРПВ). 

    — На данный момент СРПВ позволяет формировать электронные заявки на подачу воды с указанием необходимых объемов, распределять объемы воды по месяцам и видам сельскохозяйственных культур, автоматически формировать проект договора на основании утвержденной заявки, подписывать заявки и договоры с использованием ЭЦП, — говорится в сообщении ведомства.

    Отдельный блок посвящен автоматизации финансовых операций. Ведется работа по интеграции системы с банками второго уровня, что позволит формировать и оплачивать счета напрямую через банковские сервисы.

    Также реализуется автоматизация ежемесячного формирования актов выполненных работ. Их подписание будет осуществляться в электронном формате с использованием ЭЦП. Ведется работа по созданию правовой основы для интеграции СРПВ с другими государственными информационными системами и нормативному закреплению электронного документооборота как альтернативы договорам на бумаге.

    — Система будет проста в использовании, обеспечит более точное планирование и учет водопотребления, а также упростит процесс оформления договоров между сторонами. Данное решение позволит сократить объем ручных операций, повысить точность данных, ускорить документооборот и обеспечить полную прозрачность финансовых расчетов. Специалисты Информационно-аналитического центра ведут разъяснительную работу с РГП «Казводхоз» и бассейновыми инспекциями. Всем филиалам и производственным участкам предоставлен доступ к системе, чтобы тестировать и обучаться. С начала декабря планируется осуществить выездное обучение специалистов в южных регионах страны, — сообщила директор департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации Мейргуль Куандыкова.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
