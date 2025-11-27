Казахстан тестирует электронные договоры на подачу поливной воды

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, разработан модуль «Биллинг», являющийся частью Системы раннего прогнозирования водопотребления (СРПВ).

— На данный момент СРПВ позволяет формировать электронные заявки на подачу воды с указанием необходимых объемов, распределять объемы воды по месяцам и видам сельскохозяйственных культур, автоматически формировать проект договора на основании утвержденной заявки, подписывать заявки и договоры с использованием ЭЦП, — говорится в сообщении ведомства.

Отдельный блок посвящен автоматизации финансовых операций. Ведется работа по интеграции системы с банками второго уровня, что позволит формировать и оплачивать счета напрямую через банковские сервисы.

Также реализуется автоматизация ежемесячного формирования актов выполненных работ. Их подписание будет осуществляться в электронном формате с использованием ЭЦП. Ведется работа по созданию правовой основы для интеграции СРПВ с другими государственными информационными системами и нормативному закреплению электронного документооборота как альтернативы договорам на бумаге.