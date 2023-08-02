АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстану не нужно регулировать рынок, нужно дать возможность найти возможный экспорт. Об этом заявил руководитель Комитета торговли «Зернового союза Казахстана» Александр Малов.

«Рынков сбыта зерна не так много у нас и нужно акцентировать внимание на поддержке. Нам не нужно регулировать рынок, а дать возможность ему самому найти возможный экспорт», - сказал Александр Малов, выступая на круглом столе, организованном Зерновым союзом Казахстана.

Он также сообщил, что Казахстан теряет традиционные рынки сбыта зерна.

«Мы потеряли Кыргызстан. Это уже факт, состоявшийся за последние пять лет. В этом году однозначно теряем иранский рынок. Российская пшеница и фуражные культуры, такие как ячмень, а ячмень в Казахстане тоже одна из основных экспортных культур, просто задавили и ценой, и объемом этот рынок. Наша пшеница и ячмень в направлении Ирана не конкурентные ни по цене, ни по каким-то другим показателям», - заявил Александр Малов.