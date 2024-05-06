Казахстан стал одним из мировых лидеров по добыче золота в 2023 году
Геологическая служба США (USGS) опубликовала данные по добыче золота в 2023 году. Тройку мировых лидеров возглавили Китай, Австралия и Россия. Казахстан расположился на шестом месте рейтинга, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным USGS, мировая добыча золота в 2023 году составила три тысячи тонн. Объем запасов оценивается в 59 тысяч тонн.
Лидерами по добыче золота стали Китай (370 тонн), Австралия (310 тонн) и Россия (310 тонн). Казахстан расположился на шестом месте с объемом добычи 130 тонн, что на 15 тонн больше, чем в 2022 году.
Итак, в топ-10 стран по добыче золота вошли:
• Китай (370 тонн);
• Австралия (310 тонн);
• Россия (310 тонн);
• Канада (200 тонн);
• США (170 тонн);
• Казахстан (130 тонн);
• Мексика (120 тонн);
• Индонезия (110 тонн);
• Южная Африка (100 тонн);
• Узбекистан (100 тонн).
Самые большие запасы золота у Австралии и России (12 и 11,1 тысяч тонн золота соответственно). У Казахстана этот показатель составляет тысячу тонн. В запасы включены как разведанные, так и неразведанные ресурсы.
По данным портала Visualcapitalist, почти половина добытого в 2023 году золота использовалась для производства украшений (46%), центральные банки стран получили 23% от всего объема, еще 9% использовалось для выпуска монет и золотых медалей.
Ранее председатель Комитета геологии МПС РК Ерлан Акбаров сообщил, что запасы золота в Казахстане составляют 20 тысяч тонн. Этого хватит на 20-25 лет при добыче 90 тонн золота в год.
Согласно данным Международного валютного фонда, в марте объем чистых покупок золота центральными банками составил 16 тонн. Среди всех стран Казахстан занял третье место в мире по объему покупок, уступив Турции, Индии и Китаю.