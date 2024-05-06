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    17:28, 06 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан стал одним из мировых лидеров по добыче золота в 2023 году

    золото
    Фото: pixabay.com

    Геологическая служба США (USGS) опубликовала данные по добыче золота в 2023 году. Тройку мировых лидеров возглавили Китай, Австралия и Россия. Казахстан расположился на шестом месте рейтинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным USGS, мировая добыча золота в 2023 году составила три тысячи тонн. Объем запасов оценивается в 59 тысяч тонн.

    Лидерами по добыче золота стали Китай (370 тонн), Австралия (310 тонн) и Россия (310 тонн). Казахстан расположился на шестом месте с объемом добычи 130 тонн, что на 15 тонн больше, чем в 2022 году.

    Итак, в топ-10 стран по добыче золота вошли:

    • Китай (370 тонн);

    • Австралия (310 тонн);

    • Россия (310 тонн);

    • Канада (200 тонн);

    • США (170 тонн);

    • Казахстан (130 тонн);

    • Мексика (120 тонн);

    • Индонезия (110 тонн);

    • Южная Африка (100 тонн);

    • Узбекистан (100 тонн).

    Самые большие запасы золота у Австралии и России (12 и 11,1 тысяч тонн золота соответственно). У Казахстана этот показатель составляет тысячу тонн. В запасы включены как разведанные, так и неразведанные ресурсы.

    По данным портала Visualcapitalist, почти половина добытого в 2023 году золота использовалась для производства украшений (46%), центральные банки стран получили 23% от всего объема, еще 9% использовалось для выпуска монет и золотых медалей.

    Ранее председатель Комитета геологии МПС РК Ерлан Акбаров сообщил, что запасы золота в Казахстане составляют 20 тысяч тонн. Этого хватит на 20-25 лет при добыче 90 тонн золота в год.

    Согласно данным Международного валютного фонда, в марте объем чистых покупок золота центральными банками составил 16 тонн. Среди всех стран Казахстан занял третье место в мире по объему покупок, уступив Турции, Индии и Китаю.

    Теги:
    Геология Китай Канада Золото Индонезия Узбекистан Мексика Экономика Россия США Австралия
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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