Казахстан занял третье место в мире по покупкам золота

Согласно данным Международного валютного фонда, в марте объем чистых покупок золота центральными банками составил 16 тонн. Среди всех стран Казахстан занял третье место в мире по объему покупок, уступив Турции, Индии и Китаю, передает агентство Kazinfom со ссылкой на World Gold Council.

Наибольшее количество золота за месяц - 14 тонн - приобрел Центральный банк Турции, за ним следуют Резервный банк Индии и Народный банк Китая, которые пополнили свои золотые запасы на 5 тонн. Третье место разделили Казахстан и Сингапур, которые приобрели по 4 тонны драгоценного металла.

Среди стран Центральной Азии в марте Казахстан по объему покупок золота занял первое место.

Основными покупателями золота были центробанки стран с развивающимися рынками, кроме Сингапура. Денежно-кредитное управление Сингапура остается единственным банком развитого рынка, который пополняет свои запасы золота.

Также Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) является единственным из суверенных фондов, который сообщил об увеличении своих золотых запасов на 3 тонны с начала года.

Сильнее всех сократил свои резервы Узбекистан, который продал 11 тонн золота. Также свои запасы сократили Иордания - на 4 тонны и Таиланд - на 10 тонн.

Покупательная активность сохранится и в 2024 году, при этом банки развивающихся рынков станут основной движущей силой как покупок, так и продаж, говорится в сообщении World Gold Council.