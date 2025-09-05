Казахстан стал лидером среди стран СНГ по медицинскому туризму - эксперт

В 2022 году, когда была создана ассоциация медицинского туризма, было зарегистрировано 1 280 медицинских туристов.

— В 2023 году их стало 8 тысяч, а в 2024-м — уже 80 тысяч. Это очень резкий рост, который показывает, что Казахстан становится заметным игроком в регионе, — отметила Кристина Кривец.

Фото: freepik.com

По данным ассоциации, около 90% медицинских туристов приезжают из Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Остальные 10% — из США, Германии, Израиля, Австрии и Швейцарии.

— Наибольшим спросом пользуются репродуктивная медицина, стоматология и эстетическая медицина. Причина проста — у нас более доступные цены при сохранении высокого качества. Растет интерес к сложным операциям — кардио- и нейрохирургии, а также к лучевой терапии онкологических заболеваний, — подчеркнула глава ассоциации.

Средний чек одного медицинского туриста составляет около 1,5 млн тенге только на медуслуги. При этом совокупные траты — в десять раз выше, чем у обычных туристов, так как пациенты также пользуются гостиницами, транспортом и другими услугами.

Фото из личного архива Кристины Кривец

На сегодняшний день, в Казахстане девять клиник имеют международную аккредитацию JCI, семь из них в Астане и две в Алматы. По словам Кристины Кривец, их число пока не растет, так как процедура очень дорогостоящая.

— Сегодня Казахстан занимает первое место по медтуризму в Центральной Азии. Наш основной конкурент в регионе — Узбекистан. Но у нас есть все предпосылки стать центром медицинского туризма и для СНГ, и для стран дальнего зарубежья, — считает эксперт.

Важным событием в продвижении отрасли станет первая международная выставка GlobalMedKZ, которая пройдёт 27–28 ноября 2025 года в Астане.

— Мы делаем ставку на продвижение через инфотуры, рекламу в соцсетях, участие в зарубежных выставках и выездные консультации врачей в других странах. GlobalMedKZ станет площадкой для того, чтобы Казахстан узнал весь мир, — подчеркнула Кривец.

Правовые вопросы и вызов

Одной из проблем развития медицинского туризма остается отсутствие в законодательстве самого термина.

— В Казахстане пока нет даже определения медицинского туризма в законе. Мы работаем с Минздравом над его включением в закон «О здоровье». Но приоритет — это отдельный закон о медицинском туризме, — сказала глава ассоциации.

Фото: Минздрав РК

По ее словам, дополнительные меры упрощения визовых процедур пока не требуются, так как граждане большинства стран СНГ приезжают без виз. Но развитие отрасли сдерживает то, что государственные медорганизации не могут выплачивать комиссию зарубежным агентам.

Кристина Кривец уверена, что Казахстан имеет все шансы превратиться в конкурентоспособный центр медуслуг:

— Медицинский туризм — это платные услуги, которые при выстроенной системе могут приносить государству значительный доход. Мы видим примеры Турции и Южной Кореи, где это стало одной из прибыльных сфер экономики, — говорит Кривец.

