Казахстан стал лидером СНГ и Центральной Азии по индексу человеческого развития

Казахстан занял 60-е место в мировом рейтинге индекса человеческого развития (HDI), войдя в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития, передает агентство Kazinform со ссылкой на ranking.kz.

Одним из ключевых международных ориентиров считается индекс человеческого развития, который учитывает сразу несколько важнейших аспектов благополучия граждан и позволяет сравнить достижения разных стран.

Индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI) представляет собой сводный показатель, разработанный Программой развития ООН (ПРООН) для сопоставления комплексных показателей в разных странах. Он учитывает три основных направления: долгую и здоровую жизнь, доступ к знаниям и достойный уровень жизни с экономической точки зрения. Такая триада позволяет охватить ключевые аспекты человеческой жизни — от благосостояния и долголетия до возможности саморазвития.

Для расчёта используются ожидаемая продолжительность жизни при рождении, ожидаемая и средняя продолжительность обучения, а также валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности (ВНД по ППС). Значение индекса варьируется от 0 до 1. В зависимости от значения HDI страны делятся на четыре группы: с очень высоким (0,800 и выше), высоким (0,700–0,799), средним (0,550–0,699) и низким (менее 0,550) уровнем человеческого развития. Отметим, что Казахстан относится к лучшей из возможных категорий стран с очень высоким уровнем человеческого развития.

Казахстан уверенно лидирует среди стран СНГ и Центральной Азии

По данным доклада за 2025 год, основанным на показателях за 2023-й, Казахстан занял 60-е место среди 193 стран и территорий. Индекс человеческого развития РК составил 0,837, что соответствует очень высокому уровню человеческого развития.

Среди стран СНГ и Центральной Азии это лучший результат. Следом расположились Россия (0,832 и 64-е место), Беларусь (0,824 и 65-е место), а также Армения (0,811 и 69-е место). Все четыре государства входят в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития.

Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане достигла 74,4 года. Аналогичный показатель отмечен в Беларуси, тогда как в России он составил 73,2 года.

Ожидаемая продолжительность обучения в Казахстане составила 14 лет, а средняя продолжительность обучения — 12,5 года. Заметим: казахстанское образование действительно демонстрирует сильные позиции в самых разных мировых рейтингах. К примеру, согласно недавним данным QS Best Student Cities 2027, обе столицы — Алматы и Астана — улучшили позиции, заняв в рейтинге 78-е (плюс 13) и 119-е (плюс 8) места соответственно, что подтвердило лидерство РК в Центральной Азии по привлекательности студенческих городов. Среди ключевых преимуществ отмечались сильные университеты и высокая доступность высшего образования.

ВНД по ППС в Казахстане составил более 30,9 тыс. долл. США. Среди рассматриваемых стран более высокий показатель был зафиксирован только в России: 39,2 тыс. долл. США. В Беларуси он составил 26,7 тыс. долл. США, в Армении — 20,2 тыс. долл. США.

Казахстан опережает среднемировой и региональный уровни

Среднее значение HDI по миру в 2023 году составляло 0,756, а по макрорегиону Европы и Центральной Азии, к которому принадлежит РК — 0,818. Показатель Казахстана превышал среднемировой уровень на 0,081 пункта, а средний по макрорегиону — на 0,019 пункта.

За 1990–2023 годы индекс человеческого развития РК увеличился на 0,148 пункта, или на 21,5%. Средний показатель Европы и Центральной Азии вырос на 0,144 пункта, а мировой — также на 0,148 пункта. При этом Казахстан сохранял более высокий исходный уровень и к концу периода укрепил лидерство относительно среднерегионального показателя.

Небольшое снижение индекса было отмечено в период пандемии. В «коронакризисном» 2021-м он уменьшился до 0,816. Однако уже в 2022 году показатель вырос до 0,831, превзойдя «докоронакризисные» показатели, а в 2023-м — до максимального за рассматриваемый период значения в 0,837.

Ранее сообщалось, что Казахстан занял 61-е место среди 171 страны в мировом Индексе социального прогресса (Social Progress Index), набрав 70,85 балла.