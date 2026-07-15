Казахстан занял 61-е место в рейтинге социального прогресса

Рейтинг оценивает уровень общественного благополучия и социального развития стран, не учитывая показатели экономического роста. При составлении рейтинга анализируются 57 показателей, объединенных в три основные категории: основные потребности человека, основы благополучия и возможности развития.

Так, эксперты оценивают доступ населения к продовольствию, медицинской помощи, жилью, воде, электричеству и санитарным услугам, уровень личной безопасности, доступ к образованию и информации, состояние здравоохранения и экологическую устойчивость. Также учитываются уровень личных и гражданских свобод, защита прав человека и возможности граждан принимать собственные решения и реализовывать свой потенциал.

Лидером рейтинга стала Норвегия с результатом 91,73 балла. В первую пятерку также вошли Дания, Финляндия, Швеция и Швейцария.

Среди стран, расположившихся рядом с Казахстаном, Северная Македония заняла 60-е место (71,24 балла), Таиланд — 62-е (70,79), Вьетнам — 63-е (70,76).

Индекс социального прогресса ежегодно составляет международный исследовательский проект Social Progress Imperative на основе статистических данных международных организаций, экспертных оценок и результатов социологических опросов.

Напомним, в Глобальном индексе миролюбия Казахстан занял 44-е место, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом.