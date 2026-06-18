Казахстан вошел в топ-50 самых миролюбивых стран мира

Казахстан поднялся на 44-е место в Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index) 2026, улучшив свои позиции сразу на 5 строчек по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Свежий рейтинг опубликовал Институт экономики и мира (IEP). Эксперты оценили 163 независимых государства по 23 критериям, среди которых уровень преступности, внутренние конфликты, общественная безопасность и степень милитаризации.

Индекс миролюбия Казахстана составил 1,771, что позволило стране войти в число 50 самых миролюбивых государств мира.

Среди стран Центральной Азии выше Казахстана расположился только Узбекистан, занявший 37-е место с индексом 1,726 и прибавивший сразу 10 позиций.

Следом за Казахстаном идут Таджикистан — 47-е место (1,799), Кыргызстан — 61-е место (1,853) и Туркменистан — 66-е место (1,903).

Наиболее заметный прогресс среди постсоветских стран показала Армения, поднявшись сразу на 21 позицию — до 51-го места, что стало лучшим результатом по динамике в регионе.

Лидерами мирового рейтинга в 2026 году стали Исландия (1,161), Новая Зеландия (1,343) и Швейцария (1,363). В нижней части списка среди представленных стран оказались Украина (160-е место) и Россия (163-е место).

Напомним, ранее Казахстан занял первое место среди стран СНГ в международном рейтинге Immigration Index 2026, подготовленном американской компанией Remitly.