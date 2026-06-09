Казахстан назвали лучшей страной СНГ для переезда в 2026 году

В общем мировом рейтинге, который охватил 82 государства, Казахстан расположился на 53-м месте, опередив все остальные страны региона, вошедшие в исследование.

Для сравнения, другие государства постсоветского пространства расположились в рейтинге ниже, их позиции распределились следующим образом:

Молдова — 56 место;

Азербайджан — 66 место;

Армения — 74 место;

Узбекистан — 75 место.

Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Украина в исследование не вошли.

Авторы рейтинга оценивали страны по 34 показателям, объединенным в 16 категорий. Среди них — уровень безопасности, качество здравоохранения и образования, состояние экологии, возможности трудоустройства, стоимость жизни, доступность жилья, развитие общественного транспорта, поддержка семей и наличие крупных мигрантских сообществ.

Лидером мирового рейтинга стала Швейцария.

В Remitly отмечают, что при составлении индекса учитывались не только экономические показатели, но и общее качество жизни, безопасность, комфорт для семей и возможности для долгосрочной интеграции мигрантов.

Согласно исследованию, ключевыми критериями для современных мигрантов остаются качество жизни, безопасность, доступ к медицинским услугам и возможности для построения долгосрочного будущего. Именно по совокупности этих факторов Казахстан стал лучшей страной СНГ в рейтинге 2026 года.