Казахстан стал двукратным чемпионом Азии по хоккею

Матч с командой Японии, в котором определялся победитель первенства Азии, заставил болельщиков поволноваться. Вопреки ожиданиям легкой победы, сборной Казахстана пришлось серьезно потрудиться, чтобы одержать победу над соперниками из страны Восходящего солнца.

Итоговый счет матча — 4:3 в пользу Казахстана, дубль на счету ветерана Романа Старченко, еще по голу забили Кирилл Ляпунов и Александр Борисевич.

Таким образом, Казахстан одержал три победы из трех: ранее были обыграны Южная Корея (4:2) и Китай (5:1), и во второй раз завоевал золото чемпионата Азии, повторив прошлогоднее достижение.

Самым результативным игроком сборной Казахстана на турнире стал нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Максим Мусоров — 7 (1+6) очков в трех играх.

Чемпионат Азии включен в официальный календарь международной Федерации хоккея IIHF и проводится во второй раз в истории.

Напомним, что в составе сборной Казахстана на чемпионате Азии не было хоккеистов, выступающих за зарубежные клубы.