    18:13, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан стал двукратным чемпионом Азии по хоккею

    В решающем матче за «золото» азиатского первенства по хоккею с шайбой среди мужчин сборная Казахстана в тяжелейшем матче вырвала победу у сборной Японии, передает Kazinform.

    Фото: Казахстанская федерация хоккея

    Матч с командой Японии, в котором определялся победитель первенства Азии, заставил болельщиков поволноваться. Вопреки ожиданиям легкой победы, сборной Казахстана пришлось серьезно потрудиться, чтобы одержать победу над соперниками из страны Восходящего солнца.

    Итоговый счет матча — 4:3 в пользу Казахстана, дубль на счету ветерана Романа Старченко, еще по голу забили Кирилл Ляпунов и Александр Борисевич.

    Таким образом, Казахстан одержал три победы из трех: ранее были обыграны Южная Корея (4:2) и Китай (5:1), и во второй раз завоевал золото чемпионата Азии, повторив прошлогоднее достижение.

    Самым результативным игроком сборной Казахстана на турнире стал нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Максим Мусоров — 7 (1+6) очков в трех играх.

    Чемпионат Азии включен в официальный календарь международной Федерации хоккея IIHF и проводится во второй раз в истории.

    Напомним, что в составе сборной Казахстана на чемпионате Азии не было хоккеистов, выступающих за зарубежные клубы. 

