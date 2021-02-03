Казахстан создал яркий пример успешной организации демократического голосования в условиях пандемии - Урс Ункауф

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Независимый наблюдатель на выборах в Мажилис Парламента РК Урс Ункауф поделился своим мнением о прошедших в Казахстане парламентских выборах в контексте реформ внутренней политики и внешнеполитического потенциала, передает МИА «Казинформ».

По словам Урса Ункауфа, правильное проведение выборов особенно важно в свете продолжающейся глобальной пандемии коронавируса, ведь эти парламентские выборы имели весомый исторический характер.

«10 января - время для избрания нового Парламента Казахстана. Нельзя считать само собой разумеющимся, что выборы состоялись в официальную дату. В течение многих лет голосование по избранию парламента переносилось или откладывалось. Правящая партия «Nur Otan» остается самой сильной силой, но потеря более десяти процентов подчеркивает тенденцию к плюрализму в стране. Международный наблюдатель за выборами присутствовал в столице Казахстана.

Члены Мажилиса избираются в два этапа: гражданами общенациональным голосованием на 98 мест, а на следующий день избираются еще девять членов из Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея выполняет особую функцию: социальное представление интересов национальных меньшинств – важный фактор в политике Казахстана, направленной на межкультурное взаимопонимание и поощрение толерантности.

Правильное проведение выборов особенно важно в свете продолжающейся глобальной пандемии коронавируса. Эти парламентские выборы имеют тем более весомый исторический характер. С 2007 года всегда проводились внеочередные выборы, но в 2021 году, впервые за 16 лет, выборы были ни досрочными, ни отложенными. Если принять во внимание тот факт, что экспертное заключение Научной службы Бундестага Германии от 2020 года считает возможной отсрочку выборов в Бундестаг на срок до двух лет, а 14 января 2021 года представители Правительства федеральной земли Тюрингия заявили о переносе выборов в местный парламент на сентябрь т.г., параллельно выборам в Бундестаг, решение Казахстана придерживаться конституционных сроков должно расцениваться как стремление к прогрессивной либерализации и демократизации страны.

Реформы на пути к либеральному гражданскому обществу

Парламентским выборам в Казахстане предшествовали многочисленные политические, экономические и социальные реформы, проведенные в прошлом году, из которых, что касается политической классификации выборов, в частности, следует выделить расширенные возможности для участия гражданского общества, а также субъектов, которые противостоят политике правительства. Между тем, действует закон, укрепляющий права парламентской оппозиции, которая теперь, например, имеет фиксированное право на двух председателей комитетов в Мажилисе. Способность депутатов участвовать в государственных инициативах была в корне модернизирована и расширена за счет включения важных полномочий, например, путем требования о парламентских слушаниях от правительства не реже одного раза в сессию. Для списков кандидатов от политических партий установлена ​​обязательная квота в 30% мест для женщин и лиц моложе 29 лет.

Кроме того, упрощены требования к регистрации партий. Если раньше для регистрации партии требовалось 40 000 подписей, то теперь требуется только 20 000 подписей граждан Казахстана. Таким образом, все эти меры по реформированию способствуют стимулированию конкуренции за политическое формирование страны до, во время и после парламентских выборов. Граждане призваны принимать активное участие в формировании перспектив 30-летней независимой республики, а также высказывать конструктивную критику и предложения в адрес правительства в рамках гражданского участия. Эти шаги по развитию политической системы, уже предложенные Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, продолжаются с приверженностью и решимостью его преемником на посту Президента Касым-Жомартом Токаевым. Кажется, что даже глобальная пандемия не мешает Казахстану продолжать свой путь к современному и демократическому обществу. Вот вам и политический контакт, в котором проходило это голосование.

Но как происходил процесс на месте в день выборов?

Наблюдение за выборами в Нур-Султане

На семи разных избирательных участках в Нур-Султане, распределенных в течение всего дня голосования, можно констатировать следующее: выборы в Мажилис и местных представителей (региональные маслихаты) были назначены в соответствии с конституционным сроком, как и планировалось Центральной избирательной комиссией. В связи с пандемией коронавируса на каждом избирательном участке были приняты обширные меры по охране здоровья. Они последовательно выполнялись на высшем профессиональном уровне, что неизменно гарантировало безопасность граждан и свободное и безопасное участие в голосовании. Дезинфицирующие средства, медицинские защитные перчатки и защитные маски были в достаточном количестве на каждом из семи посещенных избирательных участков. Особого внимания заслуживает социальный аспект, поскольку приобретение медицинских средств защиты представляет собой потенциальное препятствие для участия в голосовании более уязвимых слоев населения. Государство выполнило свой долг по заботе о гражданах в исключительной степени, что можно рассматривать как важный фактор в пользу высокой явки избирателей и должно служить образцом для подражания при проведении выборов в условиях пандемии не только в Казахстане.

Все посещенные избирательные участки были в отличном состоянии. Стоит отметить: визиты международных наблюдателей на выборах не были объявлены, и специальная подготовка к наблюдению за выборами на избирательных участках была исключена. Вывески всегда были хорошо видны, а руководство и члены участковых избирательных комиссий тщательно и добросовестно выполняли свои обязанности.

Информация о порядке проведения выборов и партиях-кандидатах также была общедоступной, так что граждане Казахстана имели прозрачную и исчерпывающую информацию о том, как надлежащим образом реализовать свое право голоса. Регистрация каждого отдельного гражданина, а также местных и международных наблюдателей за выборами была проведена с высочайшим профессионализмом, никаких нарушений обнаружено не было.

Строгое соблюдение правил

На избирательном участке, где голосовал Президент Касым-Жомарт Токаев, был использован точно такой же процесс регистрации и внесения в список избирателей, как и для всех других граждан, которые воспользовались своим правом голоса в соответствии с требованиями закона о выборах, о равенстве всех имеющих право голоса. Все урны для голосования были опечатаны несколько раз в соответствии с положениями закона. Руководство и члены избирательных комиссий на избирательных участках могли в любое время компетентно ответить на вопросы местных и международных наблюдателей, например, о количестве избирателей, имеющих право голоса, и поданных на данный момент голосах. Все члены избирательных комиссий на посещенных избирательных участках всегда были хорошо осведомлены о своей ответственной работе и могли предоставить запрошенную информацию в любое время.

Особого признания заслуживает забота о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями, чтобы они могли беспрепятственно и самостоятельно осуществлять свои демократические права. Помимо парламентариев и независимых экспертов из нескольких стран ЕС, таких как Франция, Италия и Польша, были также представлены миссии по наблюдению за выборами из других организаций: Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации исламского сотрудничества (OIС), Содружества Независимых Государств (СНГ) и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Миссии наблюдателей Совета Европы и Европейского парламента, которые также получили официальное приглашение, отменили свое участие из-за пандемии COVID-19.

На основании этих наблюдений никаких нарушений положений Национальной избирательной комиссии, национального законодательства и международных стандартов свободных и справедливых выборов не замечалось. Таким образом, парламентские выборы в Республике Казахстан 10 января 2021 года можно классифицировать как важный шаг в непрерывном процессе демократизации и политических реформ, направленных на всеобъемлющую либерализацию общественной жизни. Кроме того, подготовив и проведя эти выборы, Казахстан создал яркий пример успешной организации процессов демократического голосования в сложных условиях пандемии коронавируса – с учетом полученного опыта, это заслуживает особого международного признания.

Политика реформ Казахстана между восприятием СМИ и социальной реальностью

За очень короткое историческое время Казахстан превратился в якорь стабильности как внутри страны, так и на региональном уровне в Центральной Азии и Евразии. Сочетание внутренней политики, направленной на обеспечение стабильности и общественного участия, вместе с многовекторной, ориентированной на интересы и последовательно миролюбивой внешней политикой в ​​стране, дополняется процессом демократизации, который еще не завершился. Во всех оценках событий и процессов в Казахстане никогда не следует забывать, что для девятой по величине страны в мире это было связано с особыми и сложными задачами по внедрению эффективных структур для функционирования кризисного управления по всем направлениям в короткие сроки.

Освещение парламентских выборов многочисленными западными СМИ не только свидетельствует о незнании этих конкретных исторических, политических и социально-экономических условий развития, а также текущих событий в Казахстане. Часто то, как пишут о Казахстане люди, не имеющие личного опыта с этой страной, воспроизводят те стереотипы евроцентрического подхода, которые на фоне нынешней многополярной мировой ситуации все больше не соответствуют действительности.

Критика недостатков гражданских свобод и правовой определенности, особенно тех стран, которые продолжают политику «локдауна» для своего населения, должна быть особенно сдержанной. А если и были отдельные протесты в стране, то напомним, что трагические события у Капитолия в Вашингтоне, которые случились недавно у всех на глазах, показали, какие потрясения способна выдержать парламентская демократия, существующая с 1776 года. В этом контексте внимание некоторых СМИ к отдельным протестам в Казахстане – стране, которая восстановила свою независимость от советской системы только 30 лет назад, кажется несоразмерным. И, наконец, есть также политические мотивы, чтобы указать на предполагаемое, часто специально не доказанное отсутствие свободы в других странах, что в то же время служит цели отвлечься от собственных недостатков свободным выражением мнения.

Казахстан успешно демонстрирует, как можно совместить социальную жизнь, учитывающую основные потребности человека, с необходимыми, временными и материальными мерами по защите здоровья в контексте борьбы с пандемией. Тот факт, что правящая партия «Nur Otan», набравшая в 2016 году 82,2% (84 места), потеряла в результате этих выборов целых 10% голосов (71,09% (76 мест), демонстрирует четкую динамику гражданской активности и является показателем тенденции к большему плюрализму в формировании политической воли населения. Тем не менее, курс правительства был подтвержден подавляющим большинством избирателей. Те, кто не согласен, теперь будут иметь возможность в течение нового избирательного срока агитировать за политическое большинство своих идей и концепций в ходе уже осуществленных и дальнейших либеральных реформ.

Взгляд в будущее во времена глобального кризиса

Новый законодательный орган Казахстана сталкивается с многочисленными областями политики, в повестке которых по-прежнему будут определяться процессы реформ и изменений. Основное внимание будет уделяться укреплению устойчивого экономического развития в целях обеспечения социального процветания населения. От нового Парламента следует ожидать правовых реформ в контексте социально-экологической модернизации, а также дальнейшей активизации международного и регионального сотрудничества. Граждане Казахстана будут все более активно участвовать в этом процессе. Казахстан может стать образцом для Центральной Азии и других регионов мира с точки зрения развития парламентской культуры. Парламентские выборы в Казахстане 10 января 2021 года – это четкая приверженность принципам демократического развития и недвусмысленный сигнал миру: даже во время кризиса есть возможности для позитивных импульсов», - сказал Урс Ункауф.