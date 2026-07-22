Казахстан создает национальную AI-экосистему: ключевые итоги цифрового развития

Правительство Республики Казахстан в лице Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития развернуло масштабную работу, направленную на глубокую технологическую трансформацию страны, передает агентство Kazinform.

2026 год официально стал периодом старта комплекса фундаментальных мероприятий в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта — это часть прямых поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Текущий год определен как время реализации Плана мероприятий, включающего 8 стратегических блоков и 100 инициатив. Сегодня Правительство реализует сквозную цифровизацию государственных услуг, переход к модели GovTech 3.0, строит телекоммуникационную инфраструктуру, оказывает системную поддержку IT-сектору и запускает прорывные отраслевые проекты.

Фундаментом этой работы выступает утвержденная Общенациональная стратегия масштабной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта «Digital Qazaqstan» до 2029 года. Документ призван систематизировать передовой опыт и масштабировать его на все ключевые отрасли экономики. Ожидается, что тотальное внедрение ИИ, цифровая трансформация промышленности, недропользования, логистики и энергетики обеспечат дополнительный вклад в ВВП на уровне порядка 1,5 процентных пункта в среднем в год к концу 2029 года. При этом прогнозный объем сопоставимых рыночных инвестиций за трехлетний период оценивается Правительством в коридоре от $10,5 млрд до $16,5 млрд.

В Шымкенте успешно завершился международный цифровой форум Digital Qazaqstan 2026 — ключевая платформа для обсуждения технологической и AI-трансформации экономики страны. Диалоговая площадка объединила представителей государственных органов, бизнеса, инвесторов и экспертного сообщества под общей темой «Industry 5.0: Сила взаимодействия».

О результатах работы и планах в сфере цифровизации, инноваций и аэрокосмической отрасли читайте в обзоре редакции Primeminister.kz

Институциональная среда и защита цифровых прав

Ключевым шагом в формировании новой правовой базы стало принятие Закона об искусственном интеллекте — первого специализированного акта в регионе. Документ устанавливает базовые требования к прозрачности алгоритмов, управлению рисками и защите прав граждан при использовании ИИ в чувствительных сферах: государственном управлении, социальной политике, образовании и здравоохранении.

Фото: Правительство РК

Логичным продолжением стало принятие 9 января 2026 года Цифрового кодекса, обеспечивающего системный подход к развитию цифровых технологий. С принятием Кодекса страна переходит от точечных цифровых решений к системной цифровой трансформации. Впервые на комплексном уровне закреплены цифровые права человека. Гражданам на уровне закона гарантировано право на удаление, анонимизацию и ограничение обработки персональных данных, а использование биометрической идентификации допускается исключительно в строго предусмотренных законодательством случаях.

Для координации долгосрочной государственной политики при Президенте Республики Казахстан функционирует созданный в 2025 году Совет по развитию искусственного интеллекта. В его состав вошли признанные мировые лидеры науки, образования и бизнеса:

эксперт в области искусственного интеллекта Ли К.;

лауреат премии Тьюринга Хопкрофт Дж.;

ректор Калифорнийского университета в Сан-Диего Кхосла П.;

директор исследовательской группы MIT Media Lab Бризель С.;

архитектор подходов к машинному обучению Норвиг П.;

представитель международных организаций Аль-Мазруи Э.;

представитель международных организаций Аль-Олама О.

Второе заседание Совета прошло под председательством Главы государства на полях технологического форума GITEX AI Kazakhstan 2026.

Глобальные рейтинги и вычислительный суверенитет

Эффективность правительственных мер подтверждается международными оценками. По данным аналитики Open AI, Казахстан вошел в число государств с высоким уровнем внедрения ИИ, значительно опередив другие страны Центральной Азии (Кыргызстан занимает 52-е место, Узбекистан — 58-е). Одновременно с этим отечественный ІТ-рынок вошел в десятку самых быстрорастущих экосистем категории Rising Stars по версии Dealroom. За последние пять лет общая выручка резидентов Astana Hub составила $4,9 млрд, а объем привлеченных инвестиций превысил $910 млн.

Фото: Правительство РК

Ключевой практической вехой 2025 года стал запуск национальной вычислительной инфраструктуры. Национальный суперкомпьютерный кластер «Alem.Cloud», созданный по поручению Главы государства на базе АО «НИТ», занял 104-е место в международном рейтинге самых мощных систем мира TOP500. Архитектура развернута на базе 64 серверов HPE Cray с новейшими ускорителями NVIDIA H200 (производительность около 2 экзафлопс). Коммерческий суперкомпьютер Казахтелекома занял 122-е место, усилив совокупный вычислительный потенциал. Доступ к этим мощностям Правительство открыло для всех государственных органов.

В текущем году Правительство приступило к строительству ИИ-хаба мирового масштаба — «Долина ЦОД» мощностью не менее 1 ГВт. Подписаны соглашения в области ИИ и цифровой инфраструктуры на 10 миллиардов долларов. В переговорах приняли участие:

руководитель NVIDIA Лебаредян Р.;

сооснователь Firebird Овакимян Р.;

сооснователь Firebird Есаян А.

Заключен договор между МИИЦР и Firebird о создании Firebird Labs Kazakhstan на базе Alem.ai, а также соглашение между ТОО «КТ-ТЕЛЕКОМ» и Firebird по совместной работе в «Долине ЦОДов».

Человеческий капитал и подготовка кадров для экономики ИИ

Развитие кадрового потенциала охватывает все уровни, включая инициативу AI-SANA. В I квартале 2026 года уже проведено 16 мероприятий по обучению сотрудников акиматов, районов и центральных госорганов. Обучение проводится на платформе Astana Hub и включает практические модули по аналитике данных и использованию языковых моделей. Около 100 топ-руководителей государственного и квазигосударственного сектора прошли обучение по программе AI Governance 500. Программа AI Leaders охватила более 800 госслужащих и предпринимателей (реализуется совместно со Stanford University, OpenAI Academy и Silkroad Innovation Hub).

Состоялся масштабный конкурс AI Governance Cup среди госорганов и организаций квазигоссектора (рассмотрено 184 проекта). Соревнования прошли по 6 номинациям: «AI Азаматтарға Қызмет», «AI Экономика», «AI Әлеуметтік Саясат», «AI Қауіпсіздік», «AI Өңір» и «AI Квазисектор».

24 апреля текущего года состоялся запуск Международного центра искусственного интеллекта alem.ai площадью 22 тысячи квадратных метров. На 8 этажах сконцентрирована профильная инфраструктура:

На 1 этаже: общественное пространство, AI-кинотеатр и первый в Центральной Азии интерактивный AI-музей.

На 2-3 этажах: Центр креативных технологий TUMO Astana для детей, где можно подготовить портфолио готовых цифровых продуктов (в центре alem.ai уже начали обучение 1300 детей).

На 4 этаже: масштабируется образовательная инициатива Tomorrow School — первая в регионе peer-to-peer школа в сфере программирования и ИИ (подано более 21 тысячи заявок).

На 5 этаже: Apple Training Center, GameDev Center совместно с Playrix и будущий AI Research University.

На 6 этаже: стартап-кампус ai’preneurs (получено свыше 1 400 заявок, запущено 35 новых стартапов).

На 7 этаже: AI-лаборатории Big-Tech компаний.

На 8 этаже: AI Governance Office для отбора решений в экономику. Ожидаемый поток — порядка 100 тысяч посетителей в год.

В сентябре планируется запуск Университета ИИ. Казахстанские вузы переходят к модели «AI-Enabled University», а 200 тысяч учителей получили доступ к ChatGPT Edu. Национальная школьная сборная по робототехнике является четырехкратным чемпионом мира FIRST Global Challenge.

Национальная платформа и цифровая трансформация госуправления

Одним из центральных элементов AI-экосистемы является Национальная платформа искусственного интеллекта. Платформа рассматривается как единая технологическая среда для разработки, тестирования, внедрения и масштабирования ИИ-решений.

Платформа также обеспечивает доступ к вычислительным ресурсам, большим языковым моделям и инструментам для разработки прикладных решений на основе искусственного интеллекта.

Фото: Правительство РК

Также не текущий момент ИИ-агенты и цифровые помощники применяются в различных направлениях: обработка обращений, консультирование граждан, правовая помощь, здравоохранение, поддержка государственных служащих и автоматизация рутинных процессов.

Интеллектуальный консультант eGov AI обработал более 2 млн запросов, что позволило снизить нагрузку на контакт-центры и центры обслуживания населения. В перспективе развитие eGov AI и AlemGPT направлено на переход к более удобному формату взаимодействия гражданина с государством через естественный диалог, без необходимости самостоятельного поиска нужной услуги или раздела портала.

Среди практических примеров внедрения ИИ-агентов отмечаются автоматический учет показаний газа, помощь терапевтам, правовые консультации, а также прикладные инструменты для государственных служащих и граждан. При поддержке Главы государства запущен проектный офис AI-Driven Government по внедрению ИИ в городское управление Astana Smart City.

Казахстан занимает 24-е место в мировом рейтинге электронного правительства ООН. На сегодняшний день 90,4% госуслуг оказывается в электронном формате, при этом 95,9% услуг можно получить через смартфон. Внедрено 39 видов цифровых документов, полностью заменяющих бумажные аналоги. С начала 2025 года оказано свыше 51,5 млн госуслуг. В августе мобильное приложение eGov Mobile получило обновление с интеллектуальным поиском eGov AI. Через портал eGov.kz оказано более 25,7 млн услуг, а сервис eGov Business обработал 4,6 млн запросов.

В 2025 году утверждены 20 Карт цифровой трансформации в 72 сферах экономики. Осуществлен переход к единой модели Smart Region: внедрен национальный стандарт цифрового развития регионов (16 направлений и 90 показателей эффективности).

Развитие IT-сектора, стартапов и криптоиндустрии

В экосистеме Astana Hub сегодня работает более 2 тысяч компаний. В стране функционируют 20 региональных и 4 международных хаба. По итогам 2025 года экспорт IT-услуг составил $1,1 млрд, что свидетельствует о положительном росте конкурентоспособности отечественной отрасли за рубежом. В 2025 году появился первый технологический единорог — Higgsfield.ai.

Созданный фонд Astana Hub Ventures проинвестировал проекты Zypl.ai, Grand Games, Uniblock, Axellero.io и Clarity Flo. Зафиксировано «первое закрытие» инвестиций в объеме 115 млн долларов, где работают фонды Alem Ventures Fund и Alem Crypto Fund. Запущенная программа Digital Nomad Residency собрала более 700 заявок из 30 стран. К 2030 году планируется подготовить 10 000 специалистов в сфере AI и довести IT-экспорт до $5 млрд.

В криптоиндустрии упрощены правила для цифрового майнинга, открыто представительство Solana Super Team KZ, ограничен доступ к 6 тысячам нелицензированных сайтов. Прорывом 2026 года стала первая историческая транзакция с использованием цифровых активов через интеграцию блокчейн-экосистемы Binance Kazakhstan и Alatau City Bank.

Инновации в реальном секторе, аэрокосмос и телекоммуникации

Казахстан первым в регионе перешел к применению технологий искусственного дождя. В рамках Astana Smart City внедряется AI-видеоаналитика для фиксации нарушений ПДД.

Во втором полугодии 2026 года при поддержке МИИЦР стартует пилотный проект беспилотного такси совместно с Yandex Qazaqstan и inDrive. На площадке Alatau City состоялся демонстрационный полет инновационного электрического аэротакси AutoFlight Prosperity от компании Alatau Advance Air Group Ltd.

Инвестиции в телекоммуникации за 3 года превысили 1 триллион теңге. Количество абонентов фиксированной связи выросло на 19%, мобильной — на 12%. Скорость мобильного интернета увеличилась на 75%. Форсируется отказ от 3G. До конца 2027 года планируется подключить свыше 3 тыс. сел к высокоскоростному интернету, в результате чего сеть ВОЛС охватит более 5 тыс. населенных пунктов. Общий уровень доступности высокоскоростного интернета в стране достигнет 99%. Уже сегодня к сети подключено свыше 600 гособъектов на селе, 592 через спутник и 23 через ВОЛС.

В рамках концепции «Digital Nauryz» внедряется интернет в поездах: после успешного пилота 2025 года на двух составах Talgo, до конца августа 2026 года заключен договор с АО «Транстелеком» на обеспечение спутниковым интернетом OneWeb 120 пассажирских составов. Ожидается и коммерческий запуск технологии Direct-to-Cell.

30 апреля 2026 года на космодроме Байконур успешно стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-5/Сункар» с комплекса «Байтерек», что подтвердило готовность национальной пусковой инфраструктуры.

Глобальная синергия: Казахстан на мировой арене ИИ

Внутренние технологические прорывы неразрывно связаны с уверенным позиционированием Казахстана на международной арене. Ключевым событием, закрепившим за страной статус глобального игрока, стало выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 17 июля 2026 года в Шанхае.

Фото: Правительство РК

Озвучивая с трибуны концепцию «ИИ во благо, ИИ для всех», Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект должен стать движущей силой справедливого развития под разумным управлением человека. Опираясь на успешную реализацию внутренних инициатив — от принятия профильного законодательства до создания первого в Центральной Азии полностью интегрированного цифрового города Алатау с особым конституционным правовым режимом, — Казахстан представил мировому сообществу ряд амбициозных проектов.

Выступая соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, Казахстан предложил провести в Астане инаугурационное заседание этого института и разместить в столице региональное представительство по Центральной Азии. В дополнение к этому в Алматы откроется Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития при ЭСКАТО ООН.

Особый акцент был сделан на интеграции цифровых экономик с глобальными партнерами. Президент инициировал создание «Казахстанско-китайского цифрового моста» и предложил объявить следующий год Годом совместных инициатив в сфере ИИ между двумя странами. При этом международное сотрудничество расширяется на всех континентах: в рамках формата C5+1 в Вашингтоне было подписано 14 стратегических соглашений с технологическими гигантами мирового уровня, включая OpenAI, Microsoft, NVIDIA и Cisco.

Укрепление технологического суверенитета

Сегодня очевидно: возможности искусственного интеллекта способны кардинально изменить архитектуру мировой экономики. Уверенный курс на цифровизацию, заданный Главой государства и реализуемый Правительством, формирует в Казахстане уникальную инновационную экосистему. Обладая колоссальным энергетическим потенциалом, современной транспортной сетью и передовой телекоммуникационной инфраструктурой, республика не просто адаптируется к технологическим вызовам современности.

Фото: Правительство РК

Казахстан выстраивает работающую цифровую экономику, подкрепленную реальными инфраструктурными решениями. Принятые законы, инвестиции в суперкомпьютеры и интеграция с глобальными техногигантами обеспечивают стране независимый технологический статус в регионе. Искусственный интеллект становится базовым инструментом, который Правительство направляет на решение конкретных задач: развитие национальной индустрии, защиту данных и обеспечение экономической стабильности граждан.

Напомним, что 18 июля в Казахстане ввели в обращение цифровой тенге — цифровую форму национальной валюты РК и законное платежное средство.