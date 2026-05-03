Казахстан со счетом 6:0 разгромил Японию на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Казахстана сыграла с Японией во втором матче Первого дивизиона чемпионата мира по хоккею, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Талгат Жайлауов выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Михайлов-Данияр, Старченко-Шестаков-Муратов; Бекетаев-Оразов, Савицкий-Омирбеков-Кайыржан; Никитин-Бреус, Симонов-Логвин-Ляпунов; Гайтамиров-Хорошев, Асетов-Шайхмедденов-Гатиятов.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором казахстанцы отправили в ворота соперника три безответные, сделали это Динмухамед Кайыржан (23-я), Ансар Шайхмедденов (28-я) и Дмитрий Бреус (34-я). Заключительная двадцатиминутка помогла фавориту увеличить разрыв усилиями Алихана Асетова (54-я), Романа Старченко (57-я) и Кирилл Ляпунов (57-я) — 6:0.

Ранее Казахстан взял верх над Литвой (4:1), а пятого мая в 22:30 команда встретится с Польшей.

Ранее собщалось, что Казахстан одержал первую победу на женском чемпионате мира по хоккею.