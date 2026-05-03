Определился победитель второго турнира ATP Challenger в Шымкенте

Обладателем титула стал 25-летний бельгиец Бувайсар Гадамаури (№ 357 ATP).

Финальный поединок против представителя Индии Манаса Маноджа Дхамне (№ 444 ATP) продлился 1 час и 52 минуты. В первом сете теннисисты дошли до тай-брейка, где Гадамаури проявил стойкость и вырвал победу. Во второй партии бельгиец закрепил преимущество, завершив встречу со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Для него этот трофей стал первым в карьере на турнирах серии ATP Challenger.

Напомним, ранее определились триумфаторы в парном разряде. Сильнейшими стали хорваты Адмир Календер и Мили Поличк. В решающем матче, длившемся 1 час и 37 минут, они нанесли поражение интернациональному дуэту Виктор Дурасович (Норвегия) / Кай Венельт (Германия) со счетом 6:2, 6:7, 10:5.

С проведением финальных встреч 3 мая в Шымкенте завершилась серия профессиональных турниров, проходивших с 19 апреля. Всего масштабные соревнования собрали на кортах города участников из более чем 25 стран мира.