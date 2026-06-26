Казахстан сократил добычу газа на Карачаганаке

Казахстан был вынужден сократить добычу газа на месторождении Карачаганак после атаки дронов на Оренбургский ГПЗ. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний момент мы были вынуждены сократить добычу на месторождении Карачаганак с 34 до 25 тыс. Сокращение составило 9 тыс. тонн. Естественно, прием газа у нас сейчас сокращен, — сказал министр в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

При этом, по его словам, несмотря на снижение добычи, газоснабжение внутри страны не пострадало.

— Газоснабжение всего Казахстана не нарушено. На сегодняшний день все наши обязательства по поставке газа выполняются в полном объеме, — добавил Аккенженов.

Ранее Минэнерго РК прокомментировало ситуацию по Оренбургскому ГПЗ.