Минэнерго РК прокомментировало ситуацию по Оренбургскому ГПЗ

Газоснабжение внутреннего рынка Казахстана осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, комментируя появившуюся в СМИ информацию о ситуации вокруг Оренбургского газоперерабатывающего завода в России, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в ряде СМИ и социальных сетей обсуждались возможные риски для поставок газа в Казахстан, связанные с перебоями в работе Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан Асель Серикпаева сообщила, что инцидент не отразился на стабильности поставок товарного газа отечественным потребителям. Диспетчерскими службами оперативно скорректирована логистика, подача встречных объемов газа осуществляется по альтернативному пути.

По ее словам, объемы топлива бесперебойно перекрываются из других источников.