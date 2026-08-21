Казахстан сохраняет статус крупнейшей экономики Центральной Азии — эксперт

По итогам 2025 года ВВП Казахстана достиг 159,6 трлн теңге, или около 306 млрд долларов США. На страну приходится порядка 54% совокупного ВВП Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Такие данные сообщил заместитель председателя АО «Институт экономических исследований» Дастан Акебаев, выступая на National Think Tank Forum в Астане. Темой форума, проходящего 21 августа, заявлена «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке».

По словам Дастана Акебаева, за последние пять лет реальный рост экономики Казахстана составил 21,3%. При этом увеличение масштабов экономики сопровождается постепенными структурными изменениями — расширяется роль обрабатывающей промышленности, предпринимательства, инвестиций и внутреннего рынка.

Индекс промышленного производства растет

В 2025 году объем производства в обрабатывающей промышленности достиг 30,7 трлн теңге. По сравнению с 2021 годом индекс промышленного производства в секторе увеличился на 23,4%.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Положительная динамика наблюдается и по показателю ВВП на душу населения. В 2025 году он составил 7,8 млн теңге, или более 15 тыс. долларов США. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 77,2% в теңге и на 44,7% в долларовом выражении.

— Увеличение масштабов экономики сопровождается постепенными структурными изменениями — растет роль обрабатывающей промышленности, предпринимательства, инвестиций и внутреннего рынка, — отметил спикер.

Одним из факторов экономического роста остается инвестиционная активность. В 2025 году инвестиции в основной капитал достигли 23,5 трлн теңге, увеличившись на 53% по сравнению с 2021 годом.

2 млн действующих единиц бизнеса по стране

Одновременно укрепляются позиции МСБ, в котором заняты 4,53 млн человек — за пять лет численность занятых увеличилась на 28,9%. Доля МСБ в ВВП страны достигла 40,9%, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 7,4%.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 2,18 млн.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Резюмируя сказанное, зампредседателя «Института экономических исследований» Дастан Акебаев сообщил: динамика экономики Казахстана характеризуется не только увеличением объема ВВП, но и постепенным изменением его структуры, ростом инвестиционной активности и расширением роли частного предпринимательства.

Напомним, по итогам 2025 года ВВП Казахстана достиг 306 млрд долларов, что составляет около 53,7% совокупной экономики Центральной Азии. По этому показателю Казахстан сохраняет лидирующую позицию в регионе.

Также ранее сообщалось, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана по итогам 2025 года достигла 40,9%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 32,9%.