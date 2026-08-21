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    Казахстан сохраняет статус крупнейшей экономики Центральной Азии — эксперт

    По итогам 2025 года ВВП Казахстана достиг 159,6 трлн теңге, или около 306 млрд долларов США. На страну приходится порядка 54% совокупного ВВП Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

    заместитель председателя АО «Институт экономических исследований» Дастан Акебаев
    Фото: Казахстанский институт стратегических исследований

    Такие данные сообщил заместитель председателя АО «Институт экономических исследований» Дастан Акебаев, выступая на National Think Tank Forum в Астане. Темой форума, проходящего 21 августа, заявлена «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке». 

    По словам Дастана Акебаева, за последние пять лет реальный рост экономики Казахстана составил 21,3%. При этом увеличение масштабов экономики сопровождается постепенными структурными изменениями — расширяется роль обрабатывающей промышленности, предпринимательства, инвестиций и внутреннего рынка.

    Индекс промышленного производства растет

    В 2025 году объем производства в обрабатывающей промышленности достиг 30,7 трлн теңге. По сравнению с 2021 годом индекс промышленного производства в секторе увеличился на 23,4%.

    обрабатывающая промышленность
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    Положительная динамика наблюдается и по показателю ВВП на душу населения. В 2025 году он составил 7,8 млн теңге, или более 15 тыс. долларов США. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 77,2% в теңге и на 44,7% в долларовом выражении.

    — Увеличение масштабов экономики сопровождается постепенными структурными изменениями — растет роль обрабатывающей промышленности, предпринимательства, инвестиций и внутреннего рынка, — отметил спикер.

    Одним из факторов экономического роста остается инвестиционная активность. В 2025 году инвестиции в основной капитал достигли 23,5 трлн теңге, увеличившись на 53% по сравнению с 2021 годом.

    2 млн действующих единиц бизнеса по стране

    Одновременно укрепляются позиции МСБ, в котором заняты 4,53 млн человек — за пять лет численность занятых увеличилась на 28,9%. Доля МСБ в ВВП страны достигла 40,9%, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 7,4%.

    Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 2,18 млн.

    МСБ в Казахстане
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    Резюмируя сказанное, зампредседателя «Института экономических исследований» Дастан Акебаев сообщил: динамика экономики Казахстана характеризуется не только увеличением объема ВВП, но и постепенным изменением его структуры, ростом инвестиционной активности и расширением роли частного предпринимательства.

    Напомним, по итогам 2025 года ВВП Казахстана достиг 306 млрд долларов, что составляет около 53,7% совокупной экономики Центральной Азии. По этому показателю Казахстан сохраняет лидирующую позицию в регионе.

    Также ранее сообщалось, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана по итогам 2025 года достигла 40,9%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 32,9%.

    ВВП МСБ Казахстан Регионы Казахстана Финансовый рынок РК Промышленность Астана Экономика Предпринимательство и власть
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор