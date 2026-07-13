Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана выросла до 40,9%

В Правительстве состоялось очередное 100-е заседание Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Участники подвели итоги работы по развитию малого и среднего предпринимательства за 2025 год, рассмотрели меры по дальнейшему снижению административной нагрузки на бизнес, а также поддержали законодательные инициативы, направленные на усиление контроля в сфере карантина растений, зернового рынка и регулирования электронных лотерей.

По итогам 2025 года сектор малого и среднего предпринимательства продолжил укреплять свои позиции в экономике страны. Как сообщил вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев, на 1 января 2026 года в Казахстане зарегистрировано 2,4 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 2,2 млн являются действующими. За последние пять лет доля действующих предприятий выросла с 84,3% до 92,2%, увеличившись на 7,9 процентного пункта. Основную часть предпринимательского сектора составляет малый бизнес — 2,4 млн субъекта.

Продолжает расти и вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны. Если в 2020 году его доля в ВВП составляла 32,9%, то по итогам 2025 года достигла 40,9%. Из них вклад малого бизнеса составил 33,7%, среднего — 7,2%.

На заседании отмечено, что государством продолжается работа по цифровизации регулирования и сокращению административных процедур. В 2025 году количество проверок бизнеса снизилось на 4,9%. Проверки на соответствие квалификационным требованиям сократились на 69,5% — с 1 173 до 358. Внеплановые проверки уменьшились с 47 154 до 46 884, иные проверки — с 4 993 до 3 449.

Продолжается оптимизация разрешительной системы. Министерства по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и сельского хозяйства сократили сроки выдачи отдельных разрешительных документов, что позволяет предпринимателям экономить от 6 до 18 дней. Работа ведется и по сокращению отчетности. Из 192 действующих информационных инструментов предложено дополнительно сократить 15%. Уже автоматизировано 79 инструментов или 40,7% от общего количества. В частности, в системе «Е-Минфин» в электронный формат переведены 10 форм отчетности.

Одним из вопросов заседания стали поправки в законодательство, направленные на снижение рисков чрезмерного вовлечения граждан в электронные моментальные и тиражные лотереи.

Поводом для изменений стали обращения граждан, поступающие в государственные органы. По информации Министерства туризма и спорта, участились случаи крупных финансовых потерь населения в электронных лотереях (к примеру, факты значительных проигрышей зафиксированы среди жителей Актюбинской области и города Шымкент). В настоящее время в стране функционирует более 200 организаций, осуществляющих такую деятельность.

Поправками предлагается увеличить интервал между розыгрышами электронной тиражной лотереи в «лофтпарках» — вместо проведения каждые три минуты они смогут проводиться не чаще одного раза в 30 минут.

Кроме того, вводится ограничение на количество приобретаемых билетов электронной моментальной лотереи у оператора лотереи за определенный период времени.

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено правовому регулированию в агропромышленном комплексе. В связи с отменой обязательных карантинных сертификатов при межобластной перевозке продукции в 2025 году возникли риски бесконтрольного распространения карантинных объектов. В 2023 году было выявлено 1 986 нарушений на сумму штрафов 158,5 млн тенге, в 2024 году — 2 093 нарушения на сумму 208,1 млн тенге.

Поправками предлагается вновь сделать карантинный сертификат обязательным при межобластных перевозках подкарантинной продукции и установить административную ответственность за его отсутствие.

Размер штрафов составит:

для физических лиц — 20 МРП;

для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций — 30 МРП;

для субъектов среднего предпринимательства — 40 МРП;

для субъектов крупного предпринимательства — 100 МРП.

Еще одним решением станет возвращение ежегодного обследования хлебоприемных предприятий перед приемом нового урожая. Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы сообщил, что системные обследования хлебоприемных предприятий не проводились в стране с 2018 года.

По его словам, это обусловлено изменениями в законодательстве и общим подходом к проведению проверок. Действующий подход не позволял обеспечить непрерывный и комплексный мониторинг всего технологического цикла — от приемки зерна до его хранения и последующей отгрузки. В результате за последние пять лет проверочные мероприятия охватили предприятия лишь четырех областей, что существенно повышало риски технологических нарушений при сушке и хранении зерновых культур.

В 2024 году было выявлено 37 нарушений требований законодательства о зерне, к ответственности привлечен 31 субъект бизнеса. В 2025 году зафиксировано 11 нарушений, привлечены четыре предприятия.

Поправками в Закон «О зерне», Предпринимательский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях предусматривается введение обязательного ежегодного обследования хлебоприемных предприятий, а также административной ответственности за несоответствие установленным требованиям.

Реформа затронет 189 субъектов бизнеса, зарегистрированных в системе зерновых расписок «AgriBonds» на платформе «QOLDAU». Ожидается, что новые меры позволят обеспечить безопасное хранение и бесперебойную приемку зерна нового урожая.

По итогам заседания МВК результаты анализа регуляторного воздействия по рассмотренным выше вопросам были одобрены комиссией.

Ранее сообщалось, что экономика Казахстана выросла на 4,1% за счет устойчивого развития несырьевых отраслей.