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    Казахстан снова окажется во власти аномальной жары

    Прогноз погоды по Казахстану на 28–30 июля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    жара
    Фото: Magnific

    Под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут кратковременные дожди с грозами, усилением ветра, возможен град, в Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные дожди. Лишь на юге Казахстана под влиянием сухих воздушных масс с районов Ирана сохранится погода без осадков.

    Что же касается температуры воздуха, ожидается постепенное повышение на большей части страны, за исключением западных регионов Казахстана.

    В дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине республики 30-38 градусов, в южной половине — 33-44 градуса.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана.

    Погода Жара
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор