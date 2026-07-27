Казахстан снова окажется во власти аномальной жары

Прогноз погоды по Казахстану на 28–30 июля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут кратковременные дожди с грозами, усилением ветра, возможен град, в Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные дожди. Лишь на юге Казахстана под влиянием сухих воздушных масс с районов Ирана сохранится погода без осадков.

Что же касается температуры воздуха, ожидается постепенное повышение на большей части страны, за исключением западных регионов Казахстана.

В дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине республики 30-38 градусов, в южной половине — 33-44 градуса.

Ранее штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана.