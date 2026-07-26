Грозы, жара и пыльные бури ожидаются в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение на 27 июля объявили в 16 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27 июля днем на западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-18 м/с.

На востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке области порывы 15 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северный, северо-восточный днем на севере, юге, в центре области порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. На западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге области порывы 15-18 м/с.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 17-22 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере в Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных перевалах области порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. 27 июля на севере, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге, на юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.