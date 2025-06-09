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    07:36, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан — Северная Македония: где смотреть прямую трансляцию

    Сегодня сборная Казахстана на «Астана Арене» сыграет с Северной Македонией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    сборная Казахстана
    Фото: sports.kz

    Прямая трансляция матча Казахстан — Северная Македония начнется в 18:50 по казахстанскому времени — ее можно будет посмотреть на телеканале «Qazsport».

    Сборная Казахстана стартовала в отборе на ЧМ-2026 с поражения в гостях от команды Уэльса (1:3), после чего провела еще один выездной матч, в котором выиграла у Лихтенштейна (2:0). Сборная Северной Македонии в своей первой игре в отборочном турнире разгромила сборную Лихтенштейна (3:0), после чего дважды сыграла вничью — с командами Уэльса (1:1) и Бельгии (1:1). Таким образом, перед очной встречей у Северной Македонии — пять очков, а у Казахстана — три балла.

    Ранее Казахстан уступил Беларуси в матче перед отбором на ЧМ-2026.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Сборная Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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