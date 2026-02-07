«Народная Конституция» — Ерлан Карин рассказал об активном участии граждан в обсуждений конституционной реформы

Государственный советник отметил, что в социальных сетях часто возникает вопрос: «Почему мы просто не можем скопировать проверенные временем Конституции развитых стран?»

— Во-первых, Конституция формируется с учетом особенностей каждой страны. История, культура, язык, политическая система, настоящее и будущее государств абсолютно различаются. Поэтому нормы, которые действуют в Германии, Франции, Японии или США, совершенно не подходят для Казахстана. Даже страны с похожей культурой, экономикой или политической системой не копируют Конституции друг друга. Так почему же Казахстан, со своей уникальной культурой и обществом, должен это делать? — сказал Ерлан Карин.

По его словам, в других странах есть нормы, полностью противоречащие нашей культуре и ценностям. В новой Конституции такие нормы исключены, а также закреплены принципы светскости государства и института брака. Конституция — это не просто текст, это совокупность внутреннего мировоззрения общества и моральных норм.

— Мы сами определяем свою судьбу и будущее. На вопросы «Кто мы? Куда идем?» мы отвечаем сами, а не кто-либо извне. Это отражено в новой преамбуле. Ранее я уже упоминал, что Конституцию 1995 года разрабатывал Экспертный совет из 12 человек, из которых трое были иностранными экспертами. Конечно, они были специалистами, хорошо знающими мировые правовые нормы, но насколько глубоко они знали историю, культуру и менталитет нашего народа, сказать трудно, — отметил Государственный советник.

Он подчеркнул, что при подготовке столь важного документа история, культура и национальные особенности играют ключевую роль.

— Сейчас наша новая Конституция разрабатывается не 12 людьми в закрытой комнате, как 30 лет назад, а масштабной комиссией из 130 человек, собранной из представителей разных регионов и сфер, открыто и с прямой трансляцией заседаний. Среди нас нет ни одного иностранного гражданина. Мы самостоятельно создаем свою Конституцию и правовую систему. Новый Основной закон разрабатывается с учетом интересов Казахстана, его государственности и стабильности, — отметил член Комиссии.

Он также подчеркнул, что Конституция пишется на казахском языке, государственном, и при участии гражданы страны.