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Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о сотрудничестве в области гражданской обороны и ЧС

1 Ноября 2019 19:10
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Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о сотрудничестве в области гражданской обороны и ЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Армения,
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