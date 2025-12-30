РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:14, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан рассматривает участие китайской компании в проекте обогатительной фабрики в Атасу

    Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провел встречу с председателем совета директоров MCC International Engineering Group Co., Ltd Чжу Сяофеем, прибывшим в Астану во главе делегации китайской компании.

    Үкімет
    Фото: primeminister.kz

    В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере горнодобывающей и металлургической промышленности, а также участие китайской инжиниринговой компании в реализации крупных индустриальных проектов на территории Казахстана.

    Роман Скляр отметил значительный международный опыт MCCI в реализации проектов полного цикла – от проектирования и поставки оборудования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Было подчеркнуто, что данный опыт представляет практический интерес для казахстанских промышленных компаний в условиях модернизации производственных мощностей и развития сырьевой базы.

    Особое внимание в ходе переговоров было уделено проекту строительства обогатительной фабрики в районе Атасу с переработкой железной и марганцевой руды. Казахстанская сторона рассматривает данный проект как стратегически важный элемент развития горнорудного сектора и увеличения добавленной стоимости внутри страны.

    Роман Скляр подтвердил готовность Правительства РК обеспечить необходимое межведомственное сопровождение проекта и содействовать оперативному решению вопросов, связанных с его реализацией.

    По итогам встречи стороны договорились о предметном участии MCC International Engineering Group в проработке проекта, формировании совместной рабочей группы и согласовании сроков подготовки дорожной карты с определением параметров сотрудничества, а также подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога по перспективным горно-обогатительным проектам.

    Ранее мы сообщали об открытии первого геокластера мирового уровня в Жезказгане, который объединяет под одной крышей исследования, обучение и высокотехнологичную обработку данных.

    Теги:
    Геология Руда Правительство РК Китай Роман Скляр
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают