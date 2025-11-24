Первый геокластер мирового уровня открылся в Казахстане

В Жезказгане официально открылся первый в стране геологический кластер — один из немногих центров мирового уровня, где все ключевые процессы геологоразведки объединены на одной площадке. Установленное здесь оборудование относится к категории редких: аналогичные комплексы есть всего в семи центрах по всему миру, а сам кластер стал первым объектом подобного масштаба в Центральной Азии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что развитие геологической отрасли — важное условие экономического роста. Президент поставил задачу модернизировать систему управления горнорудным сектором и значительно повысить геолого-геофизическую изученность территории страны. Создание нового геокластера полностью соответствует этим приоритетам и усиливает практическую базу для обновления отечественной геологоразведки.

Кластер стал первым в Казахстане объектом такого уровня. Интеграция учебного центра и лабораторного комплекса на одной площадке позволяет быстрее получать первичные данные и оперативно принимать решения при проведении разведочных работ.

В проект ТОО «Корпорация Казахмыс» инвестировало около 11 млрд тенге, подрядчиком выступила казахстанская компания Tansu Construction. На площадке создано более 200 рабочих мест, управление кластером осуществляет ТОО «Kazakhmys Barlau».

Одним из ключевых элементов объекта стало крупнейшее в стране кернохранилище, рассчитанное на 200 тысяч погонных метров керна. Оно формирует национальный архив первичных геологических данных, что дает возможность возвращаться к исходным материалам в любой момент, уточнять рабочие модели и снижать риски при проведении геологоразведки.

Лабораторный блок создан совместно с австралийской компанией ALS — мировым лидером в аналитических исследованиях. Это гарантирует высокое качество геохимических данных и их соответствие международным стандартам. В работе используется немецкая система автоматизированного сканирования керна Ancorelog и программное обеспечение LithoLens на основе искусственного интеллекта. Эти технологии увеличивают скорость анализа с 60 до 240 погонных метров за смену и позволяют быстрее формировать модели месторождений.

— Мы открываем инфраструктуру, которая делает геологию Казахстана более точной, быстрой и технологичной. На одной площадке собраны хранение первичных данных, лабораторные исследования, цифровой анализ и обучение специалистов. Это новый уровень, который будет работать на устойчивое развитие минерально-сырьевой базы страны, — отметил председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев.

На церемонии присутствовали депутаты Мажилиса. Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин отметил, что в стране формируется прочная законодательная база для развития геологической отрасли.

— Во исполнение поручения Главы государства внесены поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании». Мажилис принял закон во втором чтении и направил его в Сенат. Новые нормы значительно повышают инвестиционный порог по переработке твердых полезных ископаемых, а не менее 50 процентов подписных бонусов теперь будут направляться на изучение государственного фонда недр. Мы также узаконили единую платформу недропользования, через которую будут проходить все процессы для инвесторов. Это создает прозрачность и конкуренцию и позволит продвигать проекты, такие как геологический кластер Жезказгана. В итоге закон даст импульс экономике и улучшит качество жизни людей, — сказал он.

На базе кластера создана современная геофизическая лаборатория в сотрудничестве с Colorado School of Mines. Она оснащена передовым оборудованием мировых производителей, а техническое обслуживание и сертифицированный ремонт выполняют специалисты ТОО «Qazaq Geophysics». Лаборатория призвана усилить научно-исследовательский потенциал страны и готовить квалифицированные кадры в области геофизики, приборостроения и робототехники.

Диспетчерский центр кластера стал единой точкой управления геологоразведкой ТОО «Kazakhmys Barlau» — здесь в режиме реального времени контролируются транспорт, буровые установки и вся аналитика. В структуру объекта также входит учебно-методический блок для подготовки и переподготовки специалистов. Он будет интегрирован с программами создаваемого Университета Улытау, выпускники которого смогут получать три диплома: самого вуза, Satbayev University и первого в мире филиала Colorado School of Mines. На территории кластера открыт музей.

Геологический кластер усиливает научно-производственный потенциал Жезказгана, создает новые рабочие места и расширяет возможности профессионального роста. Проект продолжает научное наследие Каныша Сатпаева и способствует развитию современной геологической школы Казахстана.

— Мы создавали этот высокотехнологичный хаб пять лет, опираясь на опыт ведущих мировых центров. Новый кластер помогает внедрять современные методы разведки и формировать профессиональную среду, которая будет определять будущее геологической отрасли, — подчеркнул генеральный директор ТОО «Kazakhmys Barlau» Галым Нуржанов.

Открытие геокластера стало значимым событием не только для региона, но и для всей отрасли. Проект ускоряет цифровизацию геологии, укрепляет исследовательские возможности и выводит казахстанскую геологоразведку на новый уровень.