Казахстан рассматривает Черногорию как надежного партнера на Балканах — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил значимость партнерства между Казахстаном и Черногорией во время переговоров с президентом Яковом Милатовичем в расширенном составе в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит президента Черногории проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

— Казахстан рассматривает Черногорию как весьма перспективного и надежного партнера в Балканском регионе. Мы высоко ценим конструктивную внешнюю политику вашей страны и ее уверенное продвижение на пути к членству в Европейском союзе, — заявил Президент.

Глава государства подчеркнул роль Якова Милатовича в продвижении реформ в Черногории и укреплении ее позиций как одного из ведущих кандидатов на вступление в Европейский союз. Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в достижении этой стратегической национальной цели.

По его словам, Казахстан заинтересован в развитии практического сотрудничества с Черногорией. В числе перспективных направлений он назвал транспорт и логистику, сельское хозяйство, цифровизацию, искусственный интеллект и туризм.

Ранее сообщалось. что Президент Казахстана предложил открыть диппредставительство Черногории в Астане.

Напомним, во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи Президента Черногории Якова Милатовича, прибывшего в нашу страну с официальным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.