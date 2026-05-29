Казахстан расширяет туристическое сотрудничество с Китаем

Казахстан представил туристический потенциал Астаны и Алматы на международной выставке ITB China 2026 в Шанхае, сделав акцент на расширении сотрудничества с китайским туристическим рынком, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

— Павильон Казахстана занял центральную часть ITB, в которой приняли участие 17 туроператоров РК, а также авиакомпании Air Astana и Fly Arystan. При поддержке Генерального Консульства Республики Казахстан в г. Шанхай Акимат города Алматы организовал мероприятие «День туризма города Алматы в Шанхае», направленное на продвижение туристического потенциала южного мегаполиса на международном и китайском рынках, — подчеркнули в Министерстве.

Фото: Министерство иностранных дел РК

Генеральный консул РК в Шанхае Нурлан Аккошкаров отметил, что Алматы сегодня является не только крупнейшим мегаполисом Казахстана, но и современным туристическим, культурным и деловым центром Центральной Азии.

День туризма города Алматы в городе Шанхай не просто представил город, а превратился в площадку для установления новых деловых контактов, обсуждения совместных проектов и открытия новых перспектив для сотрудничества между туроператорами двух стран на основе дружественных связей Алматы с Шанхаем, установленных в июне 2025 года.

Танцевальный флешмоб в центре города Шанхай стал гвоздем программы казахского участия в работе ITB China 2026, направленный на привлечение внимания международной аудитории и формирование динамичного, современного образа Казахстана.

— ITB China 2026 это крупная B2B — выставка туристической индустрии, где встречаются национальные туроператоры, авиакомпании, гостиничные сети и представители деловой индустрии. В этом году для участия в работе на международной туристической бирже в г. Шанхай приняли участие туроператоры из 80 стран мира, — отметили в МИД РК.

