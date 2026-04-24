Новые ориентиры развития казахстанского туризма обозначили в Алматы

С каждым годом число участников выставки растет. За последние четыре года общее количество экспонентов увеличилось более чем в 2,5 раза, в 2026 году участниками KITF стали 414 компаний из 24 стран, представляющих несколько континентов. Такой интерес к мероприятию — наглядная демонстрация того, что Алматы и Казахстан становятся все более интересными для мировой туристической отрасли. К тому же, проведение мероприятия укрепляет статус Алматы как центра событийного туризма и международной коммуникации.

Министр туризма штата Гоа Рохан Кхаунте отмечает, что его делегации на KITF интересно не только пригласить казахстанцев на Гоа, но и построить мосты для организации туров в Казахстан для жителей штата Гоа.

— На Гоа проживает 1,5 млн человек. Для туристов из Гоа Казахстан рассматривается как хорошее направление. Особенно для тех, кто любит горы, природу и хочет насладиться красивыми пейзажами. Считаю, что Казахстан и Гоа дополняют друг друга — у вас есть то, чего нет у нас, и наоборот, — сказал Рохан Кхаунте.

Каждый из стендов — как зарубежные национальные, так и казахстанские национальные и региональные — это настоящие мини-городки, где с помощью новых технологий и приятных сюрпризов от представителей можно прочувствовать атмосферу представляемой дестинации.

Работа на выставке не прекращается ни на минуту. В составе зарубежных делегаций — представители госорганов и туристических компаний. Казахстанские турагенты и туроператоры обмениваются контактами с зарубежными коллегами. В свою очередь, иностранные гости посещают стенды казахстанских регионов, чтобы уже на месте наладить связи, обменяться контактами и начать совместную работу по отправке зарубежных туристов в Казахстан. Здесь же, не откладывая дела надолго, подписываются меморандумы, задаются новые ориентиры развития туризма.

Алматы как один из лидеров среди регионов Казахстана по привлечению туристов также представил на выставке свой павильон. Гостей знакомят с главными достопримечательностями мегаполиса и его окрестностей и возможностями по приему гостей. По статистике, из 10 млн туристов, посетивших Казахстан в 2025 году, почти 2,5 млн туристов приезжали в Алматы. Среднемесячный поток туристов в Алматы сейчас составляет порядка 180–200 тыс. человек. Учитывая нужды растущего рынка туризма, в городе расширяют гостиничный фонд. К текущим 12,5 тыс. номерам в 388 гостиницах к 2028 году должно добавиться еще 70 мест размещения на 7 763 номера.

В конце 2025 года издание Bloomberg включило Алматы в список 25 лучших туристических направлений мира, которые стоит посетить в 2026 году, что прогнозирует дальнейший приток гостей. И такие мероприятия, как KITF, позволяют на практике ускорить процесс привлечения туристов в мегаполис.