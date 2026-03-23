Казахстан расширяет сотрудничество с Всемирным антидопинговым агентством

Подписание прошло в ходе встречи министра Ербола Мырзабосынова с президентом WADA Витольдом Банькой на полях чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Торуни (Польша). Документ подтверждает приверженность страны принципам чистого спорта, а также является одной из мер по реализации поручений Главы государства по развитию международного сотрудничества и антидопинговой политики.

— Теплый прием, оказанный Главой государства во время нашего визита в Астану в прошлом году, стал важным этапом в развитии сотрудничества между WADA и Казахстаном. Я хотел бы выразить благодарность вашей стране в лице Президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку и значительный вклад в научный прогресс в области антидопинговых исследований. Это соглашение демонстрирует, что Казахстан все активнее играет ведущую роль в продвижении чистого спорта в регионе, — отметил Витольд Банька.

Кроме того, стороны обсудили возможность проведения заседаний Исполнительного комитета и Учредительного совета WADA в Астане в 2027 года. Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что Казахстан последовательно придерживается принципов честной конкуренции и активно развивает систему антидопингового образования.

— Сотрудничество с WADA имеет для нас стратегическое значение. В Казахстане уделяется приоритетное значение развитию культуры честного спорта, укреплению международных стандартов и внедрению лучших мировых практик. Казахстан не только поддерживает, но и активно реализует программы по профилактике и образованию в сфере антидопинга, — отметил министр.

В контексте этой встречи особое значение приобретает развитие профильной образовательной и научной инфраструктуры — Казахский национальный университет спорта рассматривается как площадка для подготовки специалистов и обмена знаниями, способствующая укреплению роли Казахстана в качестве образовательного хаба Центральной Азии по развитию лидерства в антидопинговой политике.

Напомним, в прошлом году Глава государства принял Президента WADA Витольда Банька, он стал первым Президентом Агентства, посетившим Казахстан. В рамках приема Глава государства наградил Витольда Банька орденом «Достық» II степени.