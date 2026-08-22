Авиационный хаб Евразии: Казахстан строит три аэропорта и расширяет сеть рейсов

В Казахстане строят три новых аэропорта, модернизируют действующие воздушные гавани и расширяют географию международных рейсов. За последние три года объем транзитных полетов через воздушное пространство страны вырос в четыре раза, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по раскрытию транспортно-логистического потенциала страны Правительством принимаются системные меры по модернизации гражданской и грузовой авиации. Сегодня развитие транспортной инфраструктуры Казахстана направлено на усиление международной связанности страны, интеграцию в Транскаспийский международный транспортный маршрут и расширение роли Казахстана как одного из ключевых транзитных узлов Евразии. Параллельно модернизируется авиационная инфраструктура, расширяется маршрутная сеть и повышается доступность авиаперевозок для населения.

О том, как обновляются аэропорты, формируются мультимодальные логистические хабы и расширяется география международных рейсов, — в специальном обзоре редакции Primeminister.kz.

Инфографика: Правительство РК

За январь–июль 2026 года аэропорты Казахстана обработали 102,5 тыс. тонн грузов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная нагрузка приходится на Международный аэропорт Алматы — 66,1 тыс. тонн, или свыше 64% общего объема.

В аэропорту Алматы реализуется первый этап программы Horizon на 2025–2028 годы по расширению экспортной зоны на 5 тыс. м2, строительству грузового перрона на 7 стоянок для крупнейших дальнемагистральных грузовых самолетов класса F, таких как Boeing 747-8 и Airbus A380, а также формируется логистический кластер на 500 га.

В Актобе создается логистический комплекс с развитием топливно-заправочной инфраструктуры, в Караганде расширяется инфраструктура для приема грузовых авиасудов, в Актау — прорабатывается интеграция авиационных, морских и железнодорожных маршрутов.

Принимаемые Правительством меры по развитию транзитного потенциала уже дают практический результат. С июня 2026 года один из крупнейших мировых грузовых авиаперевозчиков Cargolux возобновил рейсы через Астану и планирует выполнять до 14 полетов в неделю. Пока воздушные суда совершают техническую посадку для дозаправки и обслуживания, одновременно прорабатывается переход к полноценным коммерческим грузовым операциям.

Параллельно в аэропортах расширяется необходимая инфраструктура: складские мощности, зоны температурного хранения для фармацевтической и скоропортящейся продукции, объекты электронной коммерции. Эта работа создает условия для увеличения объема грузовых операций и привлечения новых международных перевозчиков.

В августе регулярные грузовые рейсы в Астану также запустила Cathay Pacific Cargo. Перевозчик будет выполнять до пяти рейсов в неделю на Boeing 747 Freighter, что дополнительно усиливает включенность Казахстана в международные грузовые маршруты.

Фото: Правительство РК

Пропускная мощность выросла в 6,5 раза: введены 3 новых терминала, строятся 3 аэропорта и модернизируются региональные гавани

За последние три года за счет привлечения частных инвестиций в эксплуатацию введены новые терминальные комплексы в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента. Это позволило нарастить суммарную пропускную мощность в 6,5 раза: с 3,5 млн до 23 млн пассажиров в год.

В рамках развития внутреннего туризма и связанности удаленных регионов по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева развернуто строительство трех новых аэропортов в курортных зонах — Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. Их ввод запланирован до конца 2026 года.

Также проведена модернизация взлетно-посадочных полос и аэродромных комплексов. Выполнен капитальный ремонт магистральной ВПП столичного аэропорта. В Балхаше завершена реконструкция терминала, рулежной дорожки и перрона с установкой современного светосигнального оборудования, запущены рейсы из Астаны и Алматы.

В ходе реконструкции аэропорта Павлодара расширена взлетно-посадочная полоса с 45 до 60 метров. Это позволило снять ограничения по взлетной массе для тяжелых дальнемагистральных судов и повысить уровень безопасности полетов. Воздушная гавань уже возобновила работу, приняв первый рейс по маршруту Астана — Павлодар — Астана. На данном направлении запущен субсидируемый рейс с частотой четыре раза в неделю по тарифу 15 тыс. теңге, а с 1 сентября возобновляются ежедневные коммерческие перелеты в Алматы и международное авиасообщение с Новосибирском с частотой семь раз в неделю.

В августе 2026 года полностью завершено восстановление аэропорта Аркалыка, что позволило запустить регулярное пассажирское авиасообщение с городом. Первый рейс по маршруту Астана — Арқалық — Астана выполнен 22 августа. Кроме того, в Шымкенте ведется строительство второй ВПП с завершением в 2027 году, а в Урджаре продолжается реконструкция пассажирского терминала с вводом в феврале 2027 года.

Фото: Правительство РК

Рост пассажиропотока до 7,4 млн человек, 160 бортов к 2030 году и развитие транзитных маршрутов

По итогам 2025 года казахстанскими авиакомпаниями перевезено 15,4 млн пассажиров, что на 4,8% больше показателей 2024 года, а общий пассажиропоток аэропортов достиг 31,8 млн человек. Положительная динамика сохраняется и в текущем году: за первое полугодие 2026 года авиакомпании перевезли 7,4 млн пассажиров с ростом на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Механизм пятой степени «свободы воздуха» используется для развития транзитных и стыковочных маршрутов между Азией и Европой. Один из таких проектов — готовящийся рейс VietJet Air по маршруту Ханой — Алматы — Прага.

В рамках режима «открытого неба» география международных авиаперевозок расширена до 135 маршрутов, связывающих Казахстан с 30 странами мира. Из 15 запланированных на 2026 год маршрутов уже открыты направления в Варшаву, Шанхай, Гуанчжоу, Ларнаку, Улан-Батор, Измир, а также коммерческие рейсы в Сиань, Урумчи, Бишкек, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тюмень и Батуми. До конца года прорабатываются рейсы в Токио и Кашгар.

Парк регулярной гражданской авиации Казахстана насчитывает 111 воздушных судов. До конца 2026 года поступят еще 6 самолетов (4 — для Air Astana и 2 — для Vietjet Qazaqstan). К концу 2030 года коммерческий флот вырастет до 160 судов за счет поставки лайнеров Airbus A320/A321neo, Boeing 737 MAX и дальнемагистральных Boeing 787 Dreamliner (в 2027 году — 11 воздушных судов, в 2028 году — 10, в 2029 году — 9, в 2030 году — 13).

Для кадрового обеспечения растущей сферы гражданской авиации, где сегодня занято около 25 тыс. человек, последовательно расширяется подготовка специалистов. Количество государственных грантов в Академии гражданской авиации увеличено более чем втрое — со 180 в 2022-2023 учебном году до 618 в 2025–2026 году, а контингент студентов за четыре года вырос более чем на 72%. Уровень трудоустройства выпускников достигает 90%. Параллельно развивается дуальное обучение: сегодня 220 студентов проходят подготовку на базе 48 предприятий-партнеров, а образовательные программы формируются совместно с работодателями и с учетом международных стандартов.

Безопасность полетов на уровне 95,7% и четырехкратный рост транзита

Инфографика: Правительство РК

По результатам оценки Международной организации гражданской авиации (ИКАО), уровень соответствия стандартам в сфере авиационной безопасности в Казахстане составил 95,7%, эффективного внедрения стандартов в сфере безопасности полетов — 82%. Для сравнения, показатели по Европейскому региону в среднем составляют 88% и 74% соответственно.

Усилена организационная структура отрасли: в 2026 году создан специализированный Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов, которому переданы функции расследования авиационных событий. Новый подход предусматривает формирование независимой и эффективной системы расследования в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО.

Совместно с ИКАО ведется подготовка экспертов и развитие лабораторной базы, а также завершается разработка Генерального плана развития авиационной отрасли до 2050 года. За последние 3 года объем транзитных полетов через воздушное пространство республики увеличился в 4 раза. Для поддержания высоких стандартов обслуживания воздушного движения РГП «Казаэронавигация» реализует пятилетний контракт с корпорацией LEIDOS по технологическому обновлению радиотехнического оборудования и систем навигации.

Двукратный рост выпуска авиакеросина до 1,8 млн тонн и конкурентные условия заправки

Конкурентная стоимость авиатоплива стала одним из важных экономических факторов расширения географии полетов и привлечения международных авиакомпаний. Выгодные условия заправки и оперативное обслуживание повышают привлекательность казахстанских аэропортов для перевозчиков и способствуют росту пассажирского и грузового трафика, укрепляя позиции Казахстана как евразийского авиационного хаба. Сегодня в Казахстане заправляются Turkish Airlines, MNG Airlines, Cargolux, China Southern Airlines, HongKong Air Cargo, Fly Meta, Saudi Arabian Airlines, Air Atlanta, Hungary Airlines, Silk Way West Airlines, Easy Charter, Camex Airlines, My Freighter, Fly Khiva, Aerotrans и другие компании.

Добиться таких конкурентных преимуществ удалось благодаря реализации комплекса системных мер в топливно-энергетическом и транспортном секторах. Одной из ключевых мер стало сокращение посреднических звеньев и переход к более прозрачному ценообразованию. С начала года оператором «КМГ-Аэро» поставлено свыше 50 тыс. тонн авиатоплива зарубежным авиакомпаниям, включая Turkish Airlines, Flydubai, Pegasus, Air Atlanta, что позволило удерживать самую низкую стоимость заправки в регионе.

На сегодня потребности внутреннего рынка в авиатопливе полностью обеспечиваются ресурсами действующих НПЗ. В 2026 году отечественные заводы произведут 825 тыс. тонн авиатоплива, что высвобождает импортный ресурс исключительно под обслуживание транзитных и международных маршрутов.

В рамках Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли выпуск отечественного авиакеросина к 2032 году увеличится более чем в два раза — до 1,7-1,8 млн тонн в год. Параллельно отечественные заводы технологически готовы к выработке топлива стандарта Jet A-1, а в аэропортах ведется поэтапная модернизация инфраструктуры топливно-заправочного комплекса для сертификации по стандартам Joint Inspection Group.

Ранее мы писали, какие реформы нужны авиационной отрасли Казахстана.

Также стало известно, что к строительству нового аэропорта Астаны планируется привлечь опыт Сингапура.