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    Опыт Сингапура могут привлечь к строительству нового аэропорта Астаны

    Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с главным исполнительным директором сингапурской компании Changi Airport Group (CAG) Ям Кум Вэнгом перспективы сотрудничества в реализации проектов в сфере авиационной отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Опыт Сингапура могут привлечь к строительству нового аэропорта Астаны
    Фото: Правительство РК

    Олжас Бектенов отметил, что в соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева по формированию международного авиационного хаба ведется комплексная работа по развитию аэропортовой инфраструктуры столицы, включая строительство второго аэропорта. В связи с этим отмечен значительный потенциал для расширения практического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром. Внимание уделено привлечению международного опыта и технологической экспертизы компании к развитию авиационной инфраструктуры РК.

    Changi Airport Group управляет международным аэропортом Чанги и аэропортом Селетар в Сингапуре. Через дочернюю структуру Changi Airports International группа участвует в проектах по развитию, управлению и мастер-планированию аэропортовой инфраструктуры более чем в 60 аэропортах в более чем 20 странах мира. GAI также внедряет передовые цифровые решения, включая биометрию и автоматизацию, и придерживается принципов углеродной нейтральности.

    Ям Кум Вэнг выразил заинтересованность Changi Airport Group в дальнейшем углублении сотрудничества с Казахстаном. Глава сингапурской компании отметил значительный потенциал возможностей города Астаны в качестве моста между Европой и Азией и подтвердил готовность группы предоставить экспертизу, знания и опыт в аэропортовой отрасли при реализации проекта строительства нового аэропорта столицы как регионального хаба.

    По итогам встречи стороны подтвердили высокий уровень казахско-сингапурских отношений и заинтересованность сторон в дальнейшем расширении практического взаимодействия. Отмечено, что дальнейшее сотрудничество может быть сосредоточено на создании полноценной аэропортовой экосистемы.

    Ранее аэропорт Астаны и университет Южной Кореи договорились готовить авиационные кадры.

    Также стало известно когда завершатся основные работы по модернизации терминала внутренних рейсов международного аэропорта Алматы.

    Казахстан Правительство РК Авиация Международная деятельность Аэропорт Сингапур Олжас Бектенов
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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