Опыт Сингапура могут привлечь к строительству нового аэропорта Астаны

Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с главным исполнительным директором сингапурской компании Changi Airport Group (CAG) Ям Кум Вэнгом перспективы сотрудничества в реализации проектов в сфере авиационной отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Олжас Бектенов отметил, что в соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева по формированию международного авиационного хаба ведется комплексная работа по развитию аэропортовой инфраструктуры столицы, включая строительство второго аэропорта. В связи с этим отмечен значительный потенциал для расширения практического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром. Внимание уделено привлечению международного опыта и технологической экспертизы компании к развитию авиационной инфраструктуры РК.

Changi Airport Group управляет международным аэропортом Чанги и аэропортом Селетар в Сингапуре. Через дочернюю структуру Changi Airports International группа участвует в проектах по развитию, управлению и мастер-планированию аэропортовой инфраструктуры более чем в 60 аэропортах в более чем 20 странах мира. GAI также внедряет передовые цифровые решения, включая биометрию и автоматизацию, и придерживается принципов углеродной нейтральности.

Ям Кум Вэнг выразил заинтересованность Changi Airport Group в дальнейшем углублении сотрудничества с Казахстаном. Глава сингапурской компании отметил значительный потенциал возможностей города Астаны в качестве моста между Европой и Азией и подтвердил готовность группы предоставить экспертизу, знания и опыт в аэропортовой отрасли при реализации проекта строительства нового аэропорта столицы как регионального хаба.

По итогам встречи стороны подтвердили высокий уровень казахско-сингапурских отношений и заинтересованность сторон в дальнейшем расширении практического взаимодействия. Отмечено, что дальнейшее сотрудничество может быть сосредоточено на создании полноценной аэропортовой экосистемы.

Ранее аэропорт Астаны и университет Южной Кореи договорились готовить авиационные кадры.

Также стало известно когда завершатся основные работы по модернизации терминала внутренних рейсов международного аэропорта Алматы.