Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Казахстан расширит экспорт зерновой продукции в Китай

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2023, 11:08
Казахстан расширит экспорт зерновой продукции в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по расширению экспорта зерновой продукции в Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках (реализации договоренностей, достигнутых в ходе) недавнего визита Главы государства в КНР, мы работаем над расширением экспорта продукции зернопереработки в Китай и включением новых компаний в реестр поставщиков», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Сенате.

Также, по его словам, принимаются меры государственной поддержки для стимулирования бизнеса в открытии новых производств через инвестиционное субсидирование до 25% затрат при строительстве и модернизации предприятий по глубокой переработке зерновых культур, субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выделение льготных кредитов на пополнение оборотных средств в рамках «экономики простых вещей», налоговые льготы в виде снижения НДС на 70%, а также возмещаются транспортные затраты при экспорте до 30%.

«В текущем году начата реализация 11 инвестиционных проектов с общей мощностью 58 тысяч тонн крупяных и макаронных изделий и 21 тысяч тонн крахмалопродуктов», - добавил министр.


Правительство РК   Минсельхоз   Китай   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США