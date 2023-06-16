Казахстан расширит экспорт зерновой продукции в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по расширению экспорта зерновой продукции в Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках (реализации договоренностей, достигнутых в ходе) недавнего визита Главы государства в КНР, мы работаем над расширением экспорта продукции зернопереработки в Китай и включением новых компаний в реестр поставщиков», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Сенате.

Также, по его словам, принимаются меры государственной поддержки для стимулирования бизнеса в открытии новых производств через инвестиционное субсидирование до 25% затрат при строительстве и модернизации предприятий по глубокой переработке зерновых культур, субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выделение льготных кредитов на пополнение оборотных средств в рамках «экономики простых вещей», налоговые льготы в виде снижения НДС на 70%, а также возмещаются транспортные затраты при экспорте до 30%.

«В текущем году начата реализация 11 инвестиционных проектов с общей мощностью 58 тысяч тонн крупяных и макаронных изделий и 21 тысяч тонн крахмалопродуктов», - добавил министр.