    01:44, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан проиграл Фарерам в заключительном матче 2025 года

    Сборная Казахстана сыграла с Фарерскими островами в товарищеском матче, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан проиграл Фарерам в заключительном матче 2025 года
    Фото: instagram.com/kff_team

    Встреча прошла в хорватском городе Пула на стадионе «Альдо Дросина», обслуживал ее местный судья Дуйе Струкан.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

    Казахстан: Шайзада, Жагоров, Алип, Малый, Каиров, Жуков, Касабулат, Караман, Астанов Э., Каримов, Жумат;

    Фареры: Рейнатред, Фере, Ванхамар, Свенссон, Беньяминсен, Бьярталид, Андреасен, Агнарссон, Фредериксберг, Кнудсен, Юстинуссен.

    Футболисты Фарер с первых минут активно прессинговали, подали ряд угловых и смогли забить до перерыва усилиями Петура Кнудсена. Во второй половине ничего не изменилось, Адриан Юстинуссен дальним ударом сотряс перекладину Бекхана Шайзады, далее уже вратарю «Ордабасы» пришлось проявить мастерство, казахстанцы же изредка напоминали о себе в штрафной Бардюра А Рейнатреда, в итоге — 1:0, побеждает 127-я сборная рейтинга ФИФА.

    Таким образом, Казахстан проиграл последний матч 2025 года.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Сборная Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
