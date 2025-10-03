Казахстан признан лидером цифровизации на глобальном уровне — интервью с президентом Венгрии

— Как Вы оцениваете состояние стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией? На Ваш взгляд, какие направления обладают наибольшим потенциалом для углубления сотрудничества в ближайшие годы?

— Исходя из нашего общего исторического наследия, отношения между нашими странами сегодня переживают период активного развития и ориентированы на многообещающее будущее. В прошлом году мы отметили 10-летие со дня установления стратегического партнёрства. Это партнерство, основанное на наших общих исторических и культурных традициях, характеризуется тесными политическими связями, регулярными визитами на высоком уровне, постоянно расширяющимся экономическим сотрудничеством, тесными культурными связями и образовательными обменами.

Среди приоритетных направлений мы выделяем энергетику, фармацевтику и сельское хозяйство. В то же время мы с большим интересом наблюдаем за процессом цифровизации в Казахстане, который признан одним из лидеров не только в регионе, но и на глобальном уровне. Именно эти сферы, на наш взгляд, обладают наибольшим потенциалом для углубления двустороннего взаимодействия в ближайшие годы.

— Казахстан и Венгрия играют важную роль в укреплении связей между Европой и Центральной Азией. Как, по Вашему мнению, наши страны могут способствовать развитию устойчивых транспортных, логистических и энергетических цепочек между регионами?

— Как государство-член Европейского союза, а особенно как страна Центральной Европы, мы придаём стратегическое значение развитию отношений с Казахстаном. В условиях современных кризисов все больше возрастает значимость сотрудничества между Востоком и Западом, развития торговли, диверсификации источников энергии и создания надёжных международных транспортных маршрутов. Во всех этих направлениях Казахстан играет ключевую роль.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, проходящий через территорию Казахстана, является значительным достижением и может, подобно Великому шелковому пути, стать важнейшим звеном в перемещении грузов между Востоком и Западом. Венгрия и Казахстан обладают уникальными возможностями для того, чтобы служить мостом и воротами между Европой и Азией — как в географическом, так и в символическом смысле.

— Насколько важна гуманитарная составляющая — включая образование, науку и культурный обмен — для укрепления долгосрочного партнёрства между Казахстаном и Венгрией? Какие инициативы в этой сфере Вы считаете приоритетными?

— Тюркское языковое и культурное родство служит прочной и надежной основой для дальнейшего укрепления связей между казахским и венгерским народами.

Наше образовательное сотрудничество имеет стратегическое значение. В рамках программы Stipendium Hungaricum мы ежегодно предоставляем 250 стипендий для граждан Казахстана. Конкурс на эти места превышает квоту в шесть раз, что ярко свидетельствует о большой популярности программы. Мы приветствуем значительный интерес казахстанских студентов и рады, что ряд венгерских университетов активно развивают сотрудничество с казахстанскими высшими учебными заведениями.

Наши туристические связи укрепляются благодаря прямому авиасообщению между Будапештом и Шымкентом, что способствует сближению наших народов. Увеличение числа деловых и туристических поездок, новых успехов и совместных впечатлений, а также более тесный прямой контакт между казахским и венгерским народами на всех уровнях усиливают наше чувство общности, основанное на общих корнях.

Напомним, накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в Астане. Президент Венгрии был награжден орденом «Достық» I степени.