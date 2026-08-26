Казахстан привлек семь мировых лидеров к локализации сельхозтехники

Костанайский завод AGROMASH расширяет сотрудничество с ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной техники, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

К производству машин и компонентов в Казахстане привлечены семь международных компаний: Väderstad, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Vervaet, Kuhn Group и Brandt Agricultural Products.

С учетом действующих проектов с John Deere, Deutz-Fahr и Lovol, а также производства отечественных комбайнов ESSIL, предприятие последовательно формирует в Костанае крупный мультибрендовый центр по выпуску сельхозтехники. Расширение международного партнерства позволяет не только увеличивать номенклатуру выпускаемой продукции, но и создавать условия для передачи современных технологий, освоения новых производственных процессов и развития компетенций.

Параллельно AGROMASH углубляет локализацию производства. На предприятии увеличивается доля операций, выполняемых внутри страны, включая изготовление узлов, деталей и комплектующих.

С 2021 года здесь действует локализационный центр, мощности которого последовательно наращиваются.

По итогам 2025 года на площадке произведено более 2 тыс. единиц самоходной техники и свыше 300 тыс. компонентов для сельхозмашин. Объем выпуска компонентов увеличился в пять раз по сравнению с предыдущими годами.

Развитие производства поддерживается государственными мерами. Сельхозтоваропроизводители могут приобретать технику отечественного производства по льготным лизинговым программам со ставкой 5% годовых, без первоначального взноса и сроком до 10 лет.

Кроме того, предусмотрено государственное субсидирование в размере до 30%.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

В текущем году на реализацию программы льготного лизинга выделено 350 млрд тенге. Реализация этих мер дает положительную динамику обновления парка сельхозтехники.

Так, за два года с начала реализации программы объем реализации аграриям сельхозтехники вырос на 35%. Если в 2023 году в лизинг было передано 7 710 единиц сельхозтехники на 178 млрд тенге, то в 2025 году — 10,4 тыс. единиц техники на 269 млрд тенге.

Особенно заметна динамика по самоходной технике. В 2025 году аграрии приобрели 4 249 тракторов — на 50% больше, чем в 2023 году, когда было закуплено 2 846 единиц. Количество приобретенных комбайнов достигло 807 единиц, что на 58% выше показателя 2023 года — 512 единиц.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По информации АО «КазАгроФинанс», по состоянию на 1 августа в лизинг реализовано 8 920 единиц сельхозтехники на сумму 286,5 млрд тенге. Это на 23% выше аналогичного показателя прошлого года.

Доступность финансовых инструментов создает более благоприятные условия для обновления машинно-тракторного парка и снижает финансовую нагрузку на аграриев при приобретении современной техники.

Еще одно преимущество локального производства — сокращение сроков поставки запасных частей и проведения ремонта, что особенно важно в период посевной и уборочной кампаний. Выпуск компонентов внутри страны снижает зависимость от международной логистики и позволяет оперативнее обеспечивать хозяйства необходимыми деталями.

Эту задачу дополняет сервисная инфраструктура AGROMASH, включающая девять филиалов и 11 представительств в зерносеющих регионах Казахстана. Региональная сеть обеспечивает доступность запасных частей и позволяет оперативно направлять специалистов непосредственно в хозяйства.

Таким образом, расширение международного партнерства в сочетании с углублением локализации, развитием производственных компетенций, доступным финансированием и сервисной инфраструктурой формирует в Казахстане полноценную экосистему сельхозмашиностроения.

— Для АПК это означает более широкий выбор современной техники, сокращение сроков ее обслуживания и повышение устойчивости поставок. Для экономики страны — развитие промышленной кооперации, освоение новых технологий, рост квалифицированных компетенций и создание дополнительной производственной базы, — отметили в Министерстве сельского хозяйства.

Ранее издание The World Financial Review сообщило о том, что объем производства сельскохозяйственной техники в Казахстане в 2025 году вырос на 22%.