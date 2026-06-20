Казахстан привлечет исламские инвестиции в агросектор на 20 млрд тенге

Казахстан получил доступ к новому источнику финансирования аграрного сектора объемом 20 млрд тенге. Соглашение заключено на полях ежегодного собрания Группы Исламского банка развития в Баку, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform с места событий.

Казахстан расширяет механизмы финансирования агропромышленного комплекса за счет привлечения исламского капитала. В Баку АО «КазАгроФинанс» подписало меморандум о сотрудничестве с Исламской корпорацией по развитию частного сектора.

Подписание состоялось в рамках ежегодного собрания Группы Исламского банка развития, проходящего 16–19 июня в столице Азербайджана и объединяющего ведущие институты развития и правительства десятков государств.

Соглашение открывает для казахстанской стороны доступ к исламскому финансированию объемом до 20 млрд тенге. Привлеченные средства будут направлены исключительно на поддержку отечественных сельхозпроизводителей — прежде всего на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и модернизацию производственной базы аграрного сектора.

Как отметил независимый директор и член совета директоров АО «КазАгроФинанс» Рустам Абдусаламов, доступ к финансовым ресурсам остается одним из ключевых факторов устойчивого развития сельского хозяйства страны.

— Наша задача — поддерживать отечественных аграриев и тем самым стимулировать экономику. Это соглашение дает дополнительные возможности, и мы продолжим расширять инструменты поддержки казахстанского агропромышленного комплекса, — подчеркнул он.

Финансирование для клиентов компании будет предоставляться по механизму исламского лизинга «иджара», предусматривающему заранее зафиксированные условия сделки на весь срок договора и полное соответствие этическим стандартам исламского финансирования.

По мнению экспертов, заключенное соглашение рассматривается как очередной шаг Казахстана по диверсификации источников капитала и расширению международного сотрудничества в сфере устойчивого развития аграрного сектора экономики.

Ранее сообщалось, что в рамках заседания Группы ИБР в Баку подписаны соглашения на $260 млн.