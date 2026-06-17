Соглашения на $260 млн подписаны в рамках заседания Группы ИБР в Баку

В столице Азербайджана стартовали мероприятия 51-го ежегодного заседания Группы Исламского банка развития, собравшие представителей правительств, международных финансовых организаций, инвестиционных фондов и деловых кругов из десятков стран, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Одним из ключевых событий первого дня стал Инвестиционный форум, организованный при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана. В центре обсуждений — инвестиционный климат страны, развитие инфраструктуры, рынок недвижимости, возобновляемая энергетика, а также вопросы «зеленого» финансирования и регионального сотрудничества.

Выступая на открытии форума, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что проведение мероприятия способствует расширению международного экономического сотрудничества и укреплению партнерства с исламскими финансовыми институтами.

На полях заседания Международная исламская корпорация по торговому финансированию, входящая в Группу Исламского банка развития, подписала ряд соглашений на общую сумму $260 миллионов.

Крупнейшим из них стало трехлетнее рамочное соглашение с Гамбией на $250 млн, предусматривающее поддержку энергетики, продовольственной безопасности, здравоохранения, сельского хозяйства и частного сектора.

Фото: Исламский банк развития

Кроме того, с Таджикистаном подписано соглашение о выделении $10 млн для поддержки торговли хлопком и хлопковой продукцией. Средства будут направлены на закупку сырья у фермеров и развитие экспортного потенциала отрасли.

Фото: Исламский банк развития

Также было заключено соглашение о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией — структурой Группы Всемирного банка. Документ направлен на расширение доступа к торговому финансированию в странах Организации исламского сотрудничества.

Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития проходит в Баку до 19 июня под девизом «Региональная интеграция во имя устойчивого благосостояния». Форум служит площадкой для обсуждения вопросов инвестиций, экономического сотрудничества и устойчивого развития.

Ранее в мае в Баку прошел форум WUF13 под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».