    Азербайджан передал председательство Всемирного форума городов Мексике

    В Баку состоялась официальная церемония закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), в рамках которой председательство форума было передано от Азербайджана Мексике, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: операционная компания WUF13

    Форум WUF13 проходил в Баку с 17 по 22 мая под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения». Мероприятие, организованное ООН (UN-Habitat) совместно с правительством Азербайджана, стало крупнейшей международной площадкой по вопросам устойчивого городского развития.

    По данным организаторов, в форуме приняли участие свыше 57 тысяч человек из 176 стран мира, включая глав государств и правительств, министров, мэров, представителей международных организаций, бизнеса, академического сообщества и гражданского общества. В рамках WUF13 было проведено 579 тематических сессий, а выставка Urban Expo объединила 260 экспонентов и поставщиков инновационных решений.

    Одним из главных итогов форума стала презентация итогового документа «Бакинского призыва к действию», посвященного решению глобального жилищного кризиса. Документ призывает к развитию доступного и устойчивого жилья, укреплению многоуровневого управления и расширению международного сотрудничества в сфере городского развития.

    Официальное закрытие WUF13 ознаменовалось церемонией спуска флагов Азербайджана и ООН на Бакинском олимпийском стадионе.
    Следующая, 14-я сессия Всемирного форума городов пройдет в 2028 году в Мехико.

    Ранее акимат Алматы представил экологические проекты на Форуме городов в Баку.

    Серикбол Кошмаганбетов
