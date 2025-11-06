РУ
    15:47, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан принял участие во всемирной выставке WTM London 2025

    Выставка в этом году более 38 000 профессионалов туристического рынка со всего мира и 3 900 экспонентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК. 

    Фото: МИД РК

    Казахская делегация провела более 350 деловых встреч с ведущими британскими и европейскими туроператорами, авиакомпаниями, СМИ и туристическими ассоциациями. Организованы интервью для ряда международных СМИ о туризме в Казахстане.

    Как отметили в ведомстве, Казахстан представляла делегация из Алматы. Стенд нашей страны привлек международных байеров, СМИ и лидеров индустрии  иммерсивным дизайном, культурной аутентичностью и визуальной концепцией, вдохновленной легендами Великой степи.

    Особое внимание привлекли казахские батыры, образ которых был воссоздан по историческим традициям.  Традиционные доспехи и яркое историческое представление сделали батыров одной из самых популярных фотолокаций павильона. 

    Казахстан принял участие во всемирной выставке WTM London 2025
    Фото: МИД РК

    Культурная программа на стенде Алматы продемонстрировала богатство художественных традиций Казахстана. Легендарный ансамбль «Сазген Сазы» создал атмосферу степи, исполняя мелодии на домбре, кобызе и других национальных инструментах, наполнив павильон музыкой кочевой культуры.

    Казахстан принял участие во всемирной выставке WTM London 2025
    Фото: МИД РК

    Мастера декоративно-прикладного искусства провели демонстрации ремесел, показали процесс создания ювелирных изделий и кожаных аксессуаров с мотивами, вдохновленными сакским и тюркским орнаментом.

    Гастрономическая зона познакомила посетителей со вкусами Казахстана — баурсаками, казы и национальными сладостями, которые стали ярким символом казахского гостеприимства.

    — Кампания «Kazakhstan: Born Bold» стала ярким акцентом стенда, отражая современный облик страны — смелой, динамичной и устремленной в будущее. Она продемонстрировала возможности Казахстана не только как уникального туристического направления, но и как привлекательного партнера для инвестиций и международного сотрудничества, — отмечено в сообщении. 

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан представлен сразу на четырех площадках выставки товаров в Шанхае. 

