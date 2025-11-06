Казахстан принял участие во всемирной выставке WTM London 2025

Казахская делегация провела более 350 деловых встреч с ведущими британскими и европейскими туроператорами, авиакомпаниями, СМИ и туристическими ассоциациями. Организованы интервью для ряда международных СМИ о туризме в Казахстане.

Как отметили в ведомстве, Казахстан представляла делегация из Алматы. Стенд нашей страны привлек международных байеров, СМИ и лидеров индустрии иммерсивным дизайном, культурной аутентичностью и визуальной концепцией, вдохновленной легендами Великой степи.

Особое внимание привлекли казахские батыры, образ которых был воссоздан по историческим традициям. Традиционные доспехи и яркое историческое представление сделали батыров одной из самых популярных фотолокаций павильона.

Фото: МИД РК

Культурная программа на стенде Алматы продемонстрировала богатство художественных традиций Казахстана. Легендарный ансамбль «Сазген Сазы» создал атмосферу степи, исполняя мелодии на домбре, кобызе и других национальных инструментах, наполнив павильон музыкой кочевой культуры.

Фото: МИД РК

Мастера декоративно-прикладного искусства провели демонстрации ремесел, показали процесс создания ювелирных изделий и кожаных аксессуаров с мотивами, вдохновленными сакским и тюркским орнаментом.

Гастрономическая зона познакомила посетителей со вкусами Казахстана — баурсаками, казы и национальными сладостями, которые стали ярким символом казахского гостеприимства.

— Кампания «Kazakhstan: Born Bold» стала ярким акцентом стенда, отражая современный облик страны — смелой, динамичной и устремленной в будущее. Она продемонстрировала возможности Казахстана не только как уникального туристического направления, но и как привлекательного партнера для инвестиций и международного сотрудничества, — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан представлен сразу на четырех площадках выставки товаров в Шанхае.