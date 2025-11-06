Казахстан принял участие во всемирной выставке WTM London 2025
Выставка в этом году более 38 000 профессионалов туристического рынка со всего мира и 3 900 экспонентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.
Казахская делегация провела более 350 деловых встреч с ведущими британскими и европейскими туроператорами, авиакомпаниями, СМИ и туристическими ассоциациями. Организованы интервью для ряда международных СМИ о туризме в Казахстане.
Как отметили в ведомстве, Казахстан представляла делегация из Алматы. Стенд нашей страны привлек международных байеров, СМИ и лидеров индустрии иммерсивным дизайном, культурной аутентичностью и визуальной концепцией, вдохновленной легендами Великой степи.
Особое внимание привлекли казахские батыры, образ которых был воссоздан по историческим традициям. Традиционные доспехи и яркое историческое представление сделали батыров одной из самых популярных фотолокаций павильона.
Культурная программа на стенде Алматы продемонстрировала богатство художественных традиций Казахстана. Легендарный ансамбль «Сазген Сазы» создал атмосферу степи, исполняя мелодии на домбре, кобызе и других национальных инструментах, наполнив павильон музыкой кочевой культуры.
Мастера декоративно-прикладного искусства провели демонстрации ремесел, показали процесс создания ювелирных изделий и кожаных аксессуаров с мотивами, вдохновленными сакским и тюркским орнаментом.
Гастрономическая зона познакомила посетителей со вкусами Казахстана — баурсаками, казы и национальными сладостями, которые стали ярким символом казахского гостеприимства.
— Кампания «Kazakhstan: Born Bold» стала ярким акцентом стенда, отражая современный облик страны — смелой, динамичной и устремленной в будущее. Она продемонстрировала возможности Казахстана не только как уникального туристического направления, но и как привлекательного партнера для инвестиций и международного сотрудничества, — отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Казахстан представлен сразу на четырех площадках выставки товаров в Шанхае.