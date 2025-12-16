РУ
    13:19, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан принял участие в XI форуме Альянса цивилизаций ООН

    Депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали принял участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, передает агентство Kazinform.

    Фото: Сенат

    Как сообщает пресс-служба Сената, в рамках международного форума депутат передал Высокому представителю Альянса цивилизаций ООН Мигелю Анхелю Моратиносу поздравительное письмо председателя Сената Маулена Ашимбаева по случаю 20-летия Альянса.

    В свою очередь Высокий представитель Альянса отметил значение прошедшего в Астане под председательством Президента Казахстана Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил признательность руководству Сената.

    На церемонии открытия форума выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, подчеркнув важность противодействия распространению ненависти, развития взаимной толерантности, укрепления общечеловеческих ценностей, культурного многообразия и сохранения мира.

    Альянс цивилизаций ООН играет важную роль в укреплении взаимопонимания между цивилизациями, религиями и народами, а также в формировании культуры мира. С момента основания организация поддерживает инициативу Казахстана по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий. По итогам форума была принята итоговая декларация.

