Казахстан принял участие в XI форуме Альянса цивилизаций ООН

Как сообщает пресс-служба Сената, в рамках международного форума депутат передал Высокому представителю Альянса цивилизаций ООН Мигелю Анхелю Моратиносу поздравительное письмо председателя Сената Маулена Ашимбаева по случаю 20-летия Альянса.

В свою очередь Высокий представитель Альянса отметил значение прошедшего в Астане под председательством Президента Казахстана Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил признательность руководству Сената.

На церемонии открытия форума выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, подчеркнув важность противодействия распространению ненависти, развития взаимной толерантности, укрепления общечеловеческих ценностей, культурного многообразия и сохранения мира.

Альянс цивилизаций ООН играет важную роль в укреплении взаимопонимания между цивилизациями, религиями и народами, а также в формировании культуры мира. С момента основания организация поддерживает инициативу Казахстана по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий. По итогам форума была принята итоговая декларация.