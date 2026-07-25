Казахстан принял председательство в Совете по делам молодежи стран-участниц СНГ

В городе Капан (Республика Армения) состоялось заседание Совета по делам молодежи государств — участников СНГ, в котором приняла участие делегация Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Мероприятие прошло в рамках Международного проекта «Молодежная столица СНГ».

В ходе заседания представители государств — участников СНГ обсудили приоритетные направления развития молодежной политики, вопросы расширения международного сотрудничества, поддержки молодежных инициатив, развития волонтерского движения, а также реализации совместных проектов.

Казахстанская сторона подтвердила приверженность дальнейшему укреплению многостороннего взаимодействия в сфере молодежной политики.

Также делегация приняла участие в Форуме молодежных общественных организаций государств — участников СНГ и панельной дискуссии с членами Совета, в ходе которых были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества молодежных объединений стран Содружества.

Ключевым итогом встреч стала передача Республике Казахстан председательства в Совете по делам молодежи государств — участников СНГ.

Ранее Караганда была объявлена молодежной столицей СНГ 2028 года.