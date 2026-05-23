Караганда станет молодежной столицей СНГ в 2028 году
Караганда объявлена молодежной столицей СНГ 2028 года, сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает агентство Kazinform.
— Это решение Совета глав Правительств СНГ — высокая оценка роли Казахстана в развитии международного гуманитарного сотрудничества и результат последовательной государственной политики по поддержке молодежи, реализуемой по инициативе нашего Главы Государства. Для Карагандинской области это большая честь и признание нашего потенциала. Сегодня в регионе проживают более 303 тысяч молодых людей, активных, талантливых, инициативных. Именно они двигают вперед волонтерство, образование, науку, предпринимательство и общественные инициативы, — написал аким региона на своей странице в Instagram.
Статус молодежной столицы СНГ открывает для Караганды новые возможности для международного сотрудничества, обмена опытом и реализации масштабных молодежных проектов, отметил аким.
В прошлом году Актау имел статус культурной столицы тюркского мира.