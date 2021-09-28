Казахстан принял председательство в ТюркПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председательство в Парламентской Ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА) перешло от Азербайджана к Казахстану. Церемония перехода состоялась в рамках Х пленарного заседания ТюркПА, которое проходит сегодня в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На заседании Совета за круглым столом собрались Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, Спикер Мажилиса Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин, Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Талант Мамытов, Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

В юбилейной сессии парламентариев тюркоязычных стран принимают участие парламентарии из Узбекистана, а также в качестве наблюдателей – из Венгрии и Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС).

Поблагодарив Председателя Милли Меджлиса Азербайджана за проделанную работу, Спикер Мажилиса в качестве действующего председателя в ТюркПА подчеркнул, что Казахстан продолжит работу по дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества, расширению рамок Ассамблеи и повышению её международного авторитета.

На Х пленарное заседание впервые вынесено принятие модельных законов, что свидетельствует об усилении законотворческого направления деятельности ТюркПА. При этом Нурлан Нигматулин предложил разработать Программу законопроектной деятельности ТюркПА на 2022-2027 годы.