Борьба с саранчой в Казахстане: площадь обработки бьет рекорды

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о мерах, принимаемых МСХ для недопущения нашествия саранчи и нанесения ущерба сельскому хозяйству, передает агентство Kazinform.

Как отмечает ведомство, на 2024 год приходится естественный пик распространения насекомых-вредителей. Рост территории их присутствия наблюдался и в 2023 году. Тогда было охвачено 1,5 млн гектар.

В текущем году площадь, запланированная к обработке против саранчи, составляет 2,5 млн гектар, в том числе по Туркестанской области — 271 тысяча гектар.

— В нынешнем году планируется обработать 2,5 млн гектар — это самая обширная площадь химобработки за последние годы (с 2016 года). На 1 млн гектар больше, чем в 2023 году, и больше, чем, к примеру, во всех странах Центральной Азии вместе взятых, — отметил Айдарбек Сапаров.

Министр подчеркнул, что для мониторинга и обработки мобилизованы основные и дополнительные ресурсы.

В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тысячи специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов.

Впервые в этом году для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.