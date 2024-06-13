Борьба с саранчой в Казахстане: площадь обработки бьет рекорды
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о мерах, принимаемых МСХ для недопущения нашествия саранчи и нанесения ущерба сельскому хозяйству, передает агентство Kazinform.
Как отмечает ведомство, на 2024 год приходится естественный пик распространения насекомых-вредителей. Рост территории их присутствия наблюдался и в 2023 году. Тогда было охвачено 1,5 млн гектар.
В текущем году площадь, запланированная к обработке против саранчи, составляет 2,5 млн гектар, в том числе по Туркестанской области — 271 тысяча гектар.
— В нынешнем году планируется обработать 2,5 млн гектар — это самая обширная площадь химобработки за последние годы (с 2016 года). На 1 млн гектар больше, чем в 2023 году, и больше, чем, к примеру, во всех странах Центральной Азии вместе взятых, — отметил Айдарбек Сапаров.
Министр подчеркнул, что для мониторинга и обработки мобилизованы основные и дополнительные ресурсы.
В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тысячи специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов.
Впервые в этом году для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.
— Ведем также работу с соседями и международными организациями. Буквально в пятницу, 7 июня, мы провели встречу министров сельского хозяйства стран Центральной Азии на площадке ФАО по вопросам борьбы с саранчой. Обсудили координацию усилий. Проведено совещание с российской стороной. Ведутся совместные обработки с узбекскими коллегами, — подытожил Айдарбек Сапаров.