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    09:56, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Борьба с саранчой в Казахстане: площадь обработки бьет рекорды

    Борьба с саранчой в Казахстане: площадь обработки бьет рекорды
    Фото: Правительство РК

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о мерах, принимаемых МСХ для недопущения нашествия саранчи и нанесения ущерба сельскому хозяйству, передает агентство Kazinform.

    Как отмечает ведомство, на 2024 год приходится естественный пик распространения насекомых-вредителей. Рост территории их присутствия наблюдался и в 2023 году. Тогда было охвачено 1,5 млн гектар.

    В текущем году площадь, запланированная к обработке против саранчи, составляет 2,5 млн гектар, в том числе по Туркестанской области — 271 тысяча гектар.

    — В нынешнем году планируется обработать 2,5 млн гектар — это самая обширная площадь химобработки за последние годы (с 2016 года). На 1 млн гектар больше, чем в 2023 году, и больше, чем, к примеру, во всех странах Центральной Азии вместе взятых, — отметил Айдарбек Сапаров.

    Министр подчеркнул, что для мониторинга и обработки мобилизованы основные и дополнительные ресурсы.

    В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тысячи специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов.

    Впервые в этом году для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.

    — Ведем также работу с соседями и международными организациями. Буквально в пятницу, 7 июня, мы провели встречу министров сельского хозяйства стран Центральной Азии на площадке ФАО по вопросам борьбы с саранчой. Обсудили координацию усилий. Проведено совещание с российской стороной. Ведутся совместные обработки с узбекскими коллегами, — подытожил Айдарбек Сапаров.

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Туркестанская область Минсельхоз
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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