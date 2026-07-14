Казахстан представил подходы к борьбе с дезинформацией на Глобальном медиафоруме в Шуше

Вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков на панельной сессии «Миростроительство и общественный дискурс сквозь призму медиа» в рамках Шушинского глобального медиафорума в Азербайджане обозначил ключевые подходы страны к противодействию дезинформации и укреплению доверия в информационном пространстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места событий.

По словам Каната Искакова, проблема распространения ложной информации не является новой, однако развитие цифровых технологий существенно расширило возможности ее распространения.

— Мы должны понимать, что вопросы дезинформации и фейков были всегда. Лишь в настоящее время с развитием информационных технологий увеличились инструменты их передачи и усложнилась эта среда, — сказал он.

Вице-министр отметил, что игнорирование этой проблемы несет серьезные риски, среди которых распространение недостоверной информации, утрата доверия между субъектами информационного пространства, снижение ответственности его участников, а также усиление дестабилизирующих процессов.

Особое внимание Канат Искаков уделил необходимости восстановления доверия к достоверной информации.

— Сегодня дезинформация, фейк-ньюс используются не только для манипуляции общественным мнением, но и, самое важное, они разжигают конфликты между нациями и народами. В этом самый главный риск дестабилизации, — подчеркнул он.

Отдельно вице-министр остановился на взаимодействии с цифровыми платформами. По его словам, Казахстан развивает сотрудничество с крупнейшими онлайн-платформами и совершенствует законодательное регулирование этой сферы.

— Мы на своем опыте это не только законодательно регулируем, но и предлагаем всем онлайн-платформам маркировку контента. AI-контент должен маркироваться обязательно, и весь контент, который создан неестественным путем, должен маркироваться для того, чтобы пользователи могли четко идентифицировать, насколько это правда или нет, — заявил Канат Искаков.

Он также сообщил, что Казахстан добился прогресса во взаимодействии с глобальными цифровыми платформами.

— В нашей стране добились прогресса не только по опровержению фейков различного рода информации, а прежде всего сотрудничества с крупными глобальными онлайн-платформами, — отметил он.

Еще одним важным направлением Канат Искаков назвал ответственную журналистику. Он подчеркнул необходимость сохранения баланса между свободой слова и защитой общества от манипулятивной информации, а также отметил важность повышения медиаграмотности населения.

В завершение выступления Канат Искаков призвал к укреплению международного сотрудничества в сфере информационной безопасности.

— Именно на таких форумах мы должны обмениваться опытом и находить общие решения по противодействию распространению не только дезинформации, но и в целом манипуляции общественным мнением. Поодиночке бороться с дезинформацией невозможно. Здесь нужны совместные усилия, — резюмировал вице-министр культуры и информации Казахстана.

Ранее президент Азербайджана, выступая на форуме, отметил стратегическую роль Казахстана в транспортных, энергетических и цифровых проектах.