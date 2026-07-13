Президент Азербайджана отметил стратегическую роль Казахстана в двусторонних проектах

Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме, заявил, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном динамично развиваются и охватывают широкий спектр направлений — от восстановления освобожденных территорий до реализации крупных транспортных, энергетических и цифровых проектов, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform с места событий.

Ильхам Алиев отметил ключевую роль Казахстана в развитии транспортных и энергетических проектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме, заявил, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном динамично развиваются и охватывают широкий спектр направлений — от восстановления освобожденных территорий до реализации крупных транспортных, энергетических и цифровых проектов, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform с места событий.

Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу за поддержку восстановления Карабаха.

— Мы признательны Президенту Казахстана за помощь в восстановлении Карабаха. Казахстан построил в Физули Центр детского творчества имени выдающегося сына казахского народа Курмангазы, который мы открыли вместе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы благодарны братскому казахскому народу за эту поддержку в восстановлении освобожденных территорий, — сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что личные отношения лидеров двух государств являются важным фактором укрепления двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.

По словам Алиева, Азербайджан и Казахстан, расположенные на берегах Каспийского моря, играют ключевую роль в реализации крупных транспортных проектов.

— Без активного сотрудничества между нашими странами реализация любого крупного транспортного проекта в Каспийском регионе была бы невозможна, — подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что Казахстан активно модернизирует порты и логистическую инфраструктуру. Он также указал на успешную работу четырехстороннего формата сотрудничества между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией, в рамках которого координируются вопросы тарифной политики, цифровизации, упрощения административных процедур и повышения эффективности грузоперевозок.

Президент напомнил, что в 2024 году лидеры Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали соглашение о строительстве энергетического коридора по дну Каспийского моря. Кроме того, реализуется проект по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспия, который соединит Казахстан и Азербайджан и станет важной частью цифровой инфраструктуры региона.

Алиев также отметил, что через территорию Азербайджана уже осуществляется транспортировка казахстанской нефти, что свидетельствует о высоком уровне взаимодействия двух стран в энергетической и транспортной сферах. Рассказывая о недавнем визите в Казахстан, Ильхам Алиев сообщил, что его глубоко впечатлил исторический город Туркестан и бережное отношение казахстанцев к своему культурному наследию.

— Я искренне рад тому, как развиваются отношения между Азербайджаном и Казахстаном, и желаю братскому Казахстану новых успехов и процветания, — заявил Президент Азербайджана на III Шушинском глобальном медиафоруме.

Ранее сообщалось, что Азербайджан возглавляет международные поставки природного газа в ЕС.